Dólar: bajó el blue y cerró la semana en alza el oficial

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El dólar blue cerró la semana a $131 y acumuló una baja de un $1, mientras el oficial finalizó en alza en medio de renovadas ventas por parte del Banco Central para hacer frente a la demanda de divisas.

En el segmento mayorista, el tipo de cambio ganó siete centavos y se ubicó de esa manera en $74,91.

De ese modo, a lo largo de la semana experimentó una suba acumulada de 47 centavos, la más alta desde mitad de julio.

Según estimaciones privadas, ayer el Banco Central tuvo que vender en torno a u$s 100 millones. Ello se sumaría a los u$s 80 millones del jueves, los u$s 60 del miércoles y a otros u$s 80 millones de los que se desprendió el martes.

De ese modo, en las últimas cuatro jornadas la autoridad monetaria sacrificó en torno a u$s 320 millones para abastecer la plaza cambiaria.

Las reservas internacionales finalizaron ayer en u$s 42.454 millones, de acuerdo con los últimos datos oficiales, por lo que durante septiembre mostraron una disminución equivalente a u$s 388 millones.

El volumen negociado en el segmento de contado llegó en la jornada a u$s 312,489 millones, un rango en el que no se ubicaba desde junio último.

En el circuito financiero informal de la city el blue se mantuvo sin cambios frente al jueves, al tiempo que en la semana registró una baja de $1.

El dólar "ahorro", por su parte, escaló ayer ocho centavos, hasta los $102,87.

En comparación con la cotización del viernes de la semana pasada, el billete al que pueden acceder los ahorristas con un recargo del 30 por ciento subió 65 centavos en medio de una creciente demanda para dolarizar carteras.