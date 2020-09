Se imprimirán billetes en Brasil Nacionales 12 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El Banco Central cerró un contrato para importar billetes de $1.000 desde Brasil y hacer frente a la demanda local en medio de la crisis sanitaria, lo que implicará un desembolso de u$s 20,6 millones por parte de la Argentina.

La impresión estará a cargo de la Casa de la Moneda de Brasil, según dio a conocer el diario "Valor Económico".

Los billetes entrarán en circulación durante los próximos meses, etapa del año en la que suele haber una mayor demanda de dinero.

"Tras dos años sin cerrar acuerdos internacionales, la Casa de la Moneda do Brasil (CMB) firmó un millonario contrato con el Gobierno argentino para fabricar 400 millones de billetes", indicó el periódico brasileño especializado en economía.

Señaló que la producción comenzará el próximo mes y afirmó que se espera que se extienda hasta marzo de 2021.

"Los ingresos de u$s 20,6 millones renuevan la expectativa del Estado de terminar el año en equilibrio financiero, después de tres años de pérdidas", destacó.

Además, puntualizó que la CMB "deberá conciliar la producción de pesos argentinos con las demandas del gobierno brasileño, que se incrementó ante la renovación de las ayudas de emergencia y la creación del billete de 200 reales, que se encuentra en circulación desde el 2 de septiembre".

Aseguró que también "enfrenta el desafío de entregar productos contratados sin horas extras, cuya prórroga fue rechazada por el sindicato de empleados".

El diario consideró que el contrato con la Argentina "puede ayudar a mantener su sostenibilidad para los próximos ejercicios, a pesar de que las proyecciones internas aún apuntan a un déficit para 2020".

En julio pasado, el Gobierno llamó a una licitación internacional para abastecerse de billetes de $500 con el fin de evitar un posible faltante de circulante.

A su vez, la administración de Alberto Fernández había decidido ese mes suspender la emisión de billetes de nueva denominación de $5.000.