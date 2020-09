El gobierno y Kicillof le pegaron duro a Larreta Nacionales 12 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El ministro del Interior, Eduardo De Pedro, cruzó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al afirmar que si la quita de un punto de coparticipación fue unilateral e inconsulta, "entonces también lo fue que (Mauricio) Macri triplicara de manera discrecional los fondos de la Ciudad".

"Tuvimos diálogo con el jefe de Gobierno y sus equipos. Desde principios de año hablamos sobre el monto a devolver, era una decisión tomada. Siempre supieron que recibieron más y que esos fondos no les corresponden", sostuvo el funcionario en referencia al incremento de coparticipación para la Ciudad que había dispuesto Macri.

En un mensaje grabado pronunciado desde la Casa Rosada y emitido a última hora de la tarde, el dirigente de La Cámpora que responde directamente a Cristina y Máximo Kirchner, sostuvo que el diálogo con la Ciudad "no puede ser de sordos, ni de pícaros" porque "el país necesita" que sean "serios y honestos".

"La Constitución Nacional establece que la transferencia de competencias, funciones y servicios debe hacerse por ley del Congreso y con los recursos correspondientes. El gobierno de Macri incumplió las dos cosas. La transferencia de la policía se realizó por decreto y los fondos asignados a tal fin representaban más del doble del costo real para su funcionamiento", remarcó De Pedro.

Y agregó: "el Jefe de Gobierno de la Ciudad anunció que recurrirá a la Corte. Dice que la norma es unilateral e inconsulta. Esto no es así. Si consideran que este decreto es inconstitucional, entonces también lo es el decreto con el que Macri casi triplicó arbitrariamente y de manera discrecional los fondos del Gobierno de la Ciudad".

"Para que esto pase, les pedimos que este diálogo empiece a ser sincero y sin picardías", finalizó De Pedro.



OPTICA DE CAFIERO

El jefe de Gabinete nacional, Santiago Cafiero, aseguró que la decisión del Poder Ejecutivo de recortar fondos de la Ciudad "no es inconstitucional" como plantea la oposición, al tiempo que subrayó que "no se rompió" la relación con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

"No se rompió la relación con Larreta, vamos a seguir luchando contra la pandemia. El AMBA sigue acumulando casos. Seguiremos trabajando de forma coordinada", expresó el jefe de ministros.

Sostuvo que con la quita de fondos a la Ciudad el Gobierno está "haciendo lo mismo" que hizo el ex presidente Mauricio Macri "pero en el sentido contrario para beneficiar a la mayoría".



CRITICA DE KICILLOF

Después de recibir un punto de la coparticipación de la Ciudad, el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, criticó al jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, por su intención de reactivar la clases presenciales para alumnos que tienen problemas de conectividad a internet en sus hogares.

"Escuchaba al jefe de Gobierno que tuvieron problemas con cinco mil chicos. Nosotros lo tuvimos con 30% de los cinco millones de estudiantes. No metimos a los chicos en la escuela, no pusimos a maestros, auxiliares o niños en riesgo, no era esa la solución", planteó Kicillof.

Y agregó: "Había que ser más creativos. En este caso, no son cinco mil chicos y chicas, hablamos de 750.000 aulas virtuales".

"No estamos gobernando 203 kilómetros cuadrados. Estamos gobernando 307.000 kilómetros cuadrados con 17 millones de habitantes. Hemos dado una respuesta a la altura en una situación inédita y dramática", remarcó el mandatario provincial al encabezar el acto de lanzamiento del plan de Aulas del Bicentenario.

Poco después, Kicillof aclaró que sus palabras "no eran con tono crítico", pero hicieron hincapié en las diferencias entre ambos, en el momento más tenso del vínculo entre el oficialismo y el jefe de gobierno porteño, luego del decreto presidencial que le quitó un punto de coparticipación a la Ciudad, cuyo monto será utilizado para el reciente plan de seguridad que anunció el gobernador.

Por su parte, Rodríguez Larreta confirmó este viernes que le pidió al Procurador General porteño que arbitre las medidas judiciales contra el Estado Nacional para decretar la nulidad e inconstitucionalidad del decreto presidencial que reduce los fondos para la Capital en favor de la Provincia.