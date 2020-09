No desalojarán las tierras en El Bolsón Nacionales 12 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 12 (NA). - El juez federal subrogante Gustavo Zapata, de Bariloche, negó un pedido de la Fiscalía para desalojar una toma en El Bolsón y solicitó que el municipio le brinde alojamiento a los ocupantes.

Se trata de un predio perteneciente al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que se encuentra ocupado desde fines de agosto por unas 160 familias.

En su decisión, el magistrado rechazó al INTA como querellante y solicitó al gobierno municipal de El Bolsón que les otorgue alojamiento dentro de los próximos 15 días, tras realizar un relevamiento en la toma.

"No abrigo dudas de que la deficitaria política estatal en materia habitacional ha llevado a su vez a que nos encontremos con inmensas porciones de tierras que evidentemente no pueden ser controladas siquiera por el propio Estado, que con su inacción permite el asentamiento masivo de familias completas", consideró el magistrado, al rechazar el pedido de la fiscal federal subrogante Sylvia Little.