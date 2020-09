Hoy abrirán inscripciones para créditos del Procrear Locales 11 de septiembre de 2020 Redacción Por PARA CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE VIVIENDAS

FOTO ARCHIVO PROCREAR. Se reciben las inscripciones para Construcción y Ampliación.

Hoy quedarán abiertas las inscripciones para las líneas de créditos hipotecarios hasta $3,5 millones.

La línea de Construcción de Procrear otorgará 30.000 créditos de hasta $3,5 millones y permite financiar obras de hasta 60m2 y la línea Ampliación prevé otorgar 2.000 créditos de hasta $1,5 millones para obras de hasta 30m2.

Luego de la apertura de inscripciones de las líneas de créditos personales de Microcréditos, Refacción y Mejoramientos Gas, el Gobierno Nacional abre ahora las inscripciones a las líneas de créditos hipotecarios Ampliación y Construcción, trámite que deberá realizarse desde la web del programa.

Los créditos podrán ser destinados únicamente a la realización de obras de construcción, ampliación y de obras de terminación de la vivienda familiar de ocupación permanente de quien se inscriba.

En el caso de la línea Procrear Ampliación, la obra máxima permitida no debe superar los 30 metros cuadrados y la vivienda con la ampliación incluida no podrá tener una superficie mayor a los 90 metros cuadrados cubiertos. Se entiende por ampliación a las obras que se realizan en una vivienda habitable que requieren de un proyecto destinado a aumentar la superficie de la misma, procurando optimizar su estado.

El monto de crédito para la línea Ampliación es de hasta $1.500.000, con un plazo de 180 meses y con una tasa fija con capital ajustable en relación a la evolución de los salarios (Coeficiente de Evolución Salarial publicado por INDEC), según el nuevo coeficiente Hog.Ar.

La línea Construcción incluye créditos que financian la terminación de obras y la construcción de hasta 60m2. Se toma como terminación, aquellos casos en que el avance de obra preexistente no supere el 70% del plano de obra aprobado y se considerará destino de construcción a toda obra de edificación sin avance preexistente.

En el caso de construcción, el inmueble deberá constituir en sí mismo una unidad funcional independiente, es decir, como mínimo un monoambiente, con baño, cocina y entrada independiente.

Los créditos de la línea Construcción van hasta los $3.500.000, tienen un plazo de hasta 360 meses y también poseen tasa fija con capital ajustable en relación a la evolución de los salarios, con el nuevo coeficiente Hog.Ar.

El programa financia la construcción de hasta 60m2, pero permite el desarrollo de hasta 90m2 si las familias adjudicatarias decidieran aportar los fondos para cubrir la diferencia.

Algunos de los requisitos generales a tomar en cuenta al momento de la inscripción son: ser argentino/a, natural o por opción, o extranjero/a con residencia permanente, contar con Documento Nacional de Identidad vigente, el grupo familiar inscripto deberá contar con ingresos provenientes de trabajos formales, Jubilaciones y/o Pensiones y la suma de estos ingresos en forma mensual netos deberán estar en el rango de dos (2) y ocho (8) SMVyM al momento de la inscripción. Asimismo quienes se inscriban deben tener entre dieciocho (18) y sesenta y cuatro (64) años de edad.

El programa Procrear cuenta en total con nueve líneas de créditos entre los hipotecarios y los personales.

Entre los créditos hipotecarios, además de las líneas de Construcción y Ampliación, se encuentran las de Desarrollos Urbanísticos, Desarrollos Habitacionales y Lotes con Servicios.

Por su parte, las líneas de créditos personales se dividen en Refacción, Microcréditos, Mejoramientos Gas y Mejoramientos Sustentables. Mediante las nueve líneas se otorgarán 300.000 créditos, se construirán 44.000 nuevas viviendas y serán adjudicados 10.00 nuevos lotes con servicios en todo el país.

Con este relanzamiento de Procrear, el Gobierno Nacional busca recuperar y dar un nuevo impulso a una iniciativa federal que, con una inversión en 2020 estimada en $25 mil millones de pesos, busca reafirmar el rol del Estado en políticas de planificación urbana y de uso del suelo inclusivas, que garanticen el derecho a la vivienda y promuevan el acceso igualitario a mejores condiciones de vida para miles de argentinas y argentinos.

La fecha estimada para el próximo sorteo Procrear es el 30 de septiembre, donde se conocerán las familias que podrán acceder a la conformación de los créditos personales de las líneas Refacción y Microcréditos. En los próximos días se informarán las fechas de corte de inscripciones y de sorteo para las líneas de créditos hipotecarios.

Toda la información sobre la apertura de las líneas Ampliación y Construcción, así como también de todas las líneas crediticias del programa, está disponible en: argentina.gob.ar/procrear.