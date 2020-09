Testeos: amplían cantidad y capacidad en la Provincia Locales 11 de septiembre de 2020 Redacción Por De ese modo en la primera semana de agosto se realizaron 3.350 testeos, mientras que en la última del mismo mes se llevaron a cabo 5.311.

FOTO COMUNICACION PUBLICA ESTRATEGIA. Personal de la salud junto a las carpas para realizar los testeos.

El Ministerio de Salud explicó que dado el aumento de los testeos de Covid en la provincia, hubo un importante incremento en la identificación y en el reporte de casos que se informan a diario.

"Tras la reciente habilitación de nuevos dispositivos de toma de muestras (en Hospitales cuando el paciente puede ir en su movilidad), la ampliación y cantidad sostenida de operativos territoriales y barriales DetectAR, la incorporación de nuevos laboratorios para el procesamiento de muestras permitiendo la descentralización, entre otros, el número de casos informados creció de un modo significativo", explicó Laura Ortube, directora provincial de Articulación de 1er. y 2do. Nivel de Atención.

"Estamos generando mucha cantidad de testeos diarios, lo que da lugar a que aumenten los análisis y los laboratorios trabajen más. Hemos ampliado la capacidad de procesar muestras y ampliamos la red de laboratorios, porque recordemos que comenzamos en marzo con uno, hoy ya tenemos cuatro y pronto se habilitarán otros dos. Igualmente, eso no implica que algún resultado no demore en obtenerse", remarcó la funcionaria.

Tanto es así que en la semana del 1 al 7 de agosto se realizaron 3.350 testeos; luego, del 8 al 14 del mismo mes se efectuaron 3.774 y en la semana del 15 de agosto al 21, se llevaron a cabo 4.447.

Posteriormente, en la semana del 22 al 28 de agosto se hicieron 5.311 testeos y finalmente, en la semana del 29 de agosto al 4 de septiembre la cifra ascendió a 6.601. Y solamente entre el 5 y el 8 de septiembre ya se llevan realizados 3.185 testeos.

"Por eso es muy importante que seamos estrictos con el autoaislamiento: en el caso de tener síntomas o ser contacto estrecho de alguien con síntomas o contacto estrecho de alguien con covid positivo, debemos aislarnos y no esperar a desarrollar síntomas o a acceder al hisopado", agregó Ortube.

"Este llamado al autoaislamiento no significa que estemos haciendo o vayamos a hacer menos testeos. No, todo lo contrario. Necesitamos quedarnos en casa ante la mínima sospecha para no seguir diseminando el virus, para protegernos a nosotros y proteger a los otros”, enfatizó.

Por otra parte, en relación al número de testeos remarcó que "hay un aumento exponencial, porque a las estrategias ya mencionadas, se suman trailers que envía Salud de la Nación para recorrer el territorio, buscar casos sospechosos, diagnosticar y bloquear a los contactos. Además, los gobiernos locales ya comienzan a hacer testeos en coordinación con Salud provincial".

"Por estos días la gran apuesta es aumentar exponencialmente todas las formas y cantidad de testeos, ir a buscar al virus y generar el bloqueo inmediato”, explicó en ese sentido.