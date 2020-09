Después de 6 meses vuelven a rugir los motores del TC Deportes 11 de septiembre de 2020 Redacción Por Comienza la actividad en San Nicolás con la presencia del rafaelino Nicolás González

FOTO TWITTER SERGIO TENAGLIA EN BOXES./ Así estaba preparándose todo en la víspera.

El Turismo Carretera retornará el fin de semana a la actividad luego de una interrupción de seis meses a causa de la pandemia de coronavirus, y lo hará para disputar una fecha doble, la tercera y la cuarta de su calendario, con dos competencias en el autódromo de San Nicolás, que se desarrollarán con estrictas medidas sanitarias y a puertas cerradas para el público. En ese sentido, el protocolo sanitario presentado por la Asociación Corredores Turismo Carretera (ACTC) para disputar competencias fue analizado y aprobado por el Ministerio de Salud de la Nación y de la Provincia, como así también por las autoridades sanitarias de la ciudad de San Nicolás, lo que permitió que se habilitara la carrera.

Los puntos salientes del protocolo que se deberán cumplir dentro de la burbuja sanitaria indican que nadie podrá entrar ni salir del predio desde ayer por la tarde y hasta el domingo una vez concluida la doble fecha. Además, no se permitirá la presencia de los fanáticos del TC en las inmediaciones del autódromo, y cada equipo se ocupará de las provisiones para sus integrantes, no pudiendo abandonar el predio para reabastecerse.

También está contemplado un servicio de ambulancias propio, con dos centros de atención, uno para controles especializados y otro para el caso de politraumatismos. Antes del paréntesis por la pandemia, el TC disputó dos fechas, y en la primera que se corrió en Viedma, se impuso el santafesino de Las Parejas, Facundo Ardusso (Torino), y en la segunda que se efectuó en Neuquén, el ganador fue el local Juan Cruz Benvenutti (Torino).

Cabe destacar que nuestra ciudad volverá a tener su representante Nicolás González, en una nueva etapa en la categoría más popular del automovilismo argentino. Se subirá a la Dodge que venía manejando Josito Di Palma en el equipo de Impiombato. La motorización será de Alfredo “Gardelito” Fernández.



CRONOGRAMA

La actividad del TC de hoy se iniciará a partir de las 12.50 con dos tantas de entrenamientos libres al trazado de 3.959 metros y, a las 14.40 comenzará la clasificación para la carrera del sábado (ocho minutos) y, posteriormente, a las 17.30 comenzará la clasificación para la segunda carrera, que será el domingo.

Disputadas dos carreras del campeonato, está al frente de las posiciones el santafesino Facundo Ardusso (Torino), con 79 untos; seguido por el neuquino Juan Cruz Benvenutti (Torino), 72: y el mendocino Julián Santero (Ford), 71. Completan los ocho primeros, el arrecifeño Valentín Aguirre (Dodge), 65.5 unidades, el rionegrino José Manuel Urcera (Chevrolet), 63; el quilmeño Esteban Gini (Torino), 62; el necochense Juan De Benedictis (Ford), 59.5; y el arrecifeño Nicolás Trosset (Dodge), 48.



PEDIDO

Habrá un importante cerco de seguridad en los alrededores del Autódromo de San Nicolás, donde se establecerá la burbuja sanitaria que permitirá que se lleve a cabo la fecha del Turismo Carretera. "Es por ese motivo que les pedimos que no vayan a las inmediaciones del escenario nicoleño. Habrá controles en la ruta y en los campos aledaños al autódromo. Nuestro deseo, y nuestro objetivo, es que el protocolo se respete de principio a fin. Será la vuelta a la actividad y, sobre todo, la vuelta al trabajo de miles de familias. Necesitamos, después de meses de trabajo, que sea un fin de semana perfecto en el que todos celebremos el retorno de la pasión que nos une", publicó la ACTC en su pedido hacia los simpatizantes.