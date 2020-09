Vettel tiene equipo Deportes 11 de septiembre de 2020 Redacción Por FORMULA 1

FOTO ARCHIVO SEBASTIAN VETTEL

El alemán Sebastian Vettel, quien culminará a fin de año su relación con la escudería Ferrari, confirmó ayer que a partir del próximo año será piloto del equipo Racing Point, el cual pasará a llamarse Aston Martin en 2021. "Me complace finalmente compartir esta emocionante noticia sobre mi futuro. Estoy extremadamente orgulloso de decir que me convertiré en piloto de Aston Martin en 2021. Es una nueva aventura para mí con una compañía automovilística verdaderamente legendaria", reveló.

El piloto alemán además manifestó: "Estoy impresionado con los resultados que el equipo ha logrado este año y creo que el futuro parece aún más brillante. La energía y el compromiso de Lawrence con el deporte es inspirador y creo que juntos podemos construir algo muy especial".

"Todavía tengo mucho amor por la Fórmula 1 y mi única motivación es correr al frente de la parrilla. Hacerlo con Aston Martin será un gran privilegio", aseveró Vettel que fue confirmado un día después de que el mexicano Sergio Pérez, actual piloto de la escuadra, confirmara que no continuaría en la próxima temporada.

En tanto, Aston Martin reveló en un comunicado: "Como cuatro veces campeón del mundo, Sebastian aporta una nueva mentalidad al equipo. Es uno de los pilotos más consumados y respetados del automovilismo mundial y sabe lo que se necesita para ganar al más alto nivel". "Su velocidad de calificación es igualmente impresionante, y la experiencia y las cualidades de liderazgo, lo convierten en el piloto perfecto para ayudar al equipo a lograr sus ambiciones", añadió.



MERCEDES Y UN HOMENAJE A FERRARI

La firma Mercedes AMG dispondrá este fin de semana un auto de seguridad color rojo en homenaje a la escudería Ferrari, que celebrará el domingo su carrera número 1000 en la Fórmula 1 con el Gran Premio de la Toscana en el circuito de Mugello, Italia. "El GP de la Toscana también será la carrera número 1000 para Ferrari en F1, marcando la larga tradición de esta gran marca italiana.

Celebraremos este logro con un coche de seguridad Mercedes-AMG en rojo Ferrari", explicó el jefe de la escudería Mercedes, el austríaco Toto Wolff en declaraciones recogidas por el sitio especializado Motorsport. "Es nuestro reconocimiento a una historia en las carreras que nos trajo algunos de los mejores momentos de la Fórmula 1. Los hombres y mujeres de Maranello tienen una orgullosa historia que celebrar y nosotros la respetamos", abundó.

Ferrari llega a la carrera número 1000 en medio de una crisis de resultados en esta temporada especial por la pandemia de coronavirus. En el autódromo de Mugello, propiedad de Ferrari, los pilotos Vettel y Leclerc conducirán las unidades SF1000 con un diseño especial, de tonalidad bordó como las de las Ferrari 125 que hicieron su debut en 1950, con números "vintage" y el logo 1000 GP en el capot.