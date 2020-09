Semifinales de caballeros Deportes 11 de septiembre de 2020 Por Sergio Boschetto TENIS, US OPEN

FOTO EUROSPORT AUSTRIACO./ Thiem quiere una nueva final de Grand Slam.

Hoy se conocerán los finalistas de este particular US Open 2020, el último Grand Slam del año, aunque a fin de mes se jugará Roland Garros (comienza el 21 de septiembre), producto solamente de la pandemia que cambió al mundo.

Por esto se recordará este abierto neoyorquino, por la ausencia de público, por la no presencia de Rafael Nadal y Roger Federer y por la descalificación de Novak Djokovic. Muchos ingredientes en una sola competencia. Más allá de esto, los amantes del tenis, por un rato se olvidarán de estas particularidades y pondrán toda su atención en dos partidos que prometen mucho, fundamentalmente el que cerrará la jornada, para muchos o casi todos, es la final anticipada, pero el cuadro quiso que tengan que medirse en un peldaño antes.

Todos los partidos se jugarán en el silencioso y vacío, increíble por donde se lo mire, Arthur Ashe Stadium, con capacidad para 23.771 espectadores, el estadio de tenis más grande en el mundo.

A primera hora el alemán Alexander Zverev, siete del mundo en el ranking ATP, chocará con el español Pablo Carreño Busta, 27 en el escalafón mundial, el rival del serbio cuando el número 1 fue descalificado al pegarle, involuntariamente un pelotazo a una jueza de línea. Los dos tienen armas para entregar un partido cerrado y con pronóstico incierto, ambos vienen jugando muy bien, por supuesto que todos tienen a “Sasha” Zverev como uno de los jóvenes, que podría marcar el camino dentro del tenis en un futuro no lejano, claro, esto siempre y cuando Djokovic, Nadal y Roger se dediquen a otra cosa.



SEGUNDA SEMIFINAL

El finalista del año pasado, el que no perdió ningún set hasta el momento, el que parece que todo lo hace con mucha facilidad, Danill Medvedev y el ya finalista en tres Grand Slam, dos Roland Garros (perdió las dos finales con Nadal) y el último Abierto de Australia (perdió con Djokovic) el austriaco Dominic Thiem, el pupilo de Nicolás Massú.

Ambos jugadores no dejaron dudas en los partidos de cuartos, pudieron sortear a sus rivales con mucha claridad y solvencia. Es difícil pensar en un ganador, en forma anticipada. Lo seguro, si ambos pueden desplegar todo su poderío, que veremos un partidazo cualquiera sea el vencedor, será un legítimo finalista y con los pergaminos suficientes para estar en la gran final del domingo, cualquiera es el gran candidato.



CUADRO FEMENINO

Al cierre de esta edición jugaban en semifinales Jennifer Brady (USA) vs. Naomi Osaka (JPN), la japonesa sabe lo que es la gloria en el US Open, lo ganó en él 2018 y en segundo turno, la eterna Serena Williams (USA) vs. Victoria Azarenka (BLR), dos ex números 1 del mundo, con una diferencia abismal, en partidos jugados entre ellas, para la morena estadounidense.



DEBUTO FERNANDEZ

Fue victoria 6-4 6-1, en una hora y 19 minutos de juego, dejando una buena imagen y solidez para meterse en semifinales del Abierto de los Estados Unidos. El hombre nacido en la provincia de Córdoba, en la ciudad de Río Tercero, número 2 del mundo en su especialidad, le ganó al francés Stephane Houder.