Bielsa confirmó que sigue Deportes 11 de septiembre de 2020 Redacción Por INGLATERRA

BUENOS AIRES, 11 (NA). - El entrenador Marcelo Bielsa confirmó ayer que continuará al mando del primer equipo del Leeds para la próxima temporada y el elenco de Inglaterra debutará en la Premier League el próximo sábado visitando al Liverpool.

"Trabajaré la próxima temporada en Leeds United. Todo está arreglado", reveló el técnico argentino, quien aún no firmó su nuevo vínculo con la entidad inglesa, pero se estima que lo hará en las próximas horas.

Bielsa fue artífice del histórico ascenso del Leeds a la Premier League obtenido hace pocos meses, que significó la vuelta del conjunto de Inglaterra a la máxima categoría después de 16 años.

El entrenador manifestó además que "el club, los fanáticos y los jugadores merecen todos estar en la Premier League", tras lo cual habló acerca del partido en el cual el Leeds visitará al Liverpool, el último campeón del certamen, en el inicio de la liga inglesa.

"Será un partido muy especial. Fue un justo campeón y tienen un estilo de juego muy consistente", señaló Bielsa, tras lo cual indicó: "No hay dudas de que es uno de los mejores equipos del mundo, con un buen sistema y muy buenos jugadores".

El técnico rosarino comentó también que esta nueva temporada del Leeds estará "repleta de escenarios diferentes" a los del campeonato anterior mientras que más tarde dio su parecer acerca de la nueva travesía en la máxima categoría de Inglaterra.

"Es difícil decir cómo nuestros jugadores se van a adaptar a la Premier League. Nos hemos preparado para esto, pero tenemos que demostrarlo en el campo", reveló, tras lo cual dijo que no cambiará el estilo de juego de su equipo después del ascenso.

En ese sentido, el entrenador argentino manifestó en diálogo con la prensa: "Para empezar intentaremos jugar de la misma manera".