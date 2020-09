La Unión Europea amenazó con iniciar acciones legales Internacionales 11 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO REUTERS Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido.

La Unión Europea (UE) advirtió este jueves al Reino Unido que iniciará acciones legales si no retira la ley que modifica de manera unilateral el acuerdo del Brexit. Londres, sin embargo, aclaró que mantendrá su postura, lo que mantiene elevadas las tensiones entre ambas partes a medida que se acerca la fecha límite para llegar a un acuerdo sobre su futuro comercial tras el divorcio.

Tras una reunión de crisis en Londres, Maros Sefcovic, vicepresidente del Ejecutivo comunitario responsable de vigilar el cumplimiento del acuerdo del Brexit, explicó: “El acuerdo de retirada contiene una serie de mecanismos y recursos legales para hacer frente a las violaciones de las obligaciones legales contenidas en el texto. La Unión Europea no será tímida en su uso”.

También dejó claro que a la Comisión Europea no le temblará el pulso a la hora de tomar medidas legales.

Ante esta situación, la Comisión Europea le dio a Londres plazo hasta fines de septiembre para retirar su proyecto de ley. Además, indicó que la iniciativa “ha dañado seriamente la confianza entre la UE y el Reino Unido”. Ahora “depende del gobierno del Reino Unido restablecer esa confianza”, aclaró.

Un documento interno de la Comisión de la UE, al que tuvo acceso el Financial Times, advierte que, incluso con sólo presentar el proyecto de ley, Gran Bretaña estaba “en violación de la obligación de buena fe” consagrada en su tratado del Brexit. Ese texto repasa las alternativas de acción de Bruselas en virtud del tratado: entre ellas está la posibilidad de llevar al país ante el Tribunal de Justicia Europeo o iniciar un proceso de arbitraje. Ambas podrían terminar en la imposición de multas.

El negociador jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, advirtió que la negociación comercial con el Reino Unido sigue estancada, pero reafirmó que el bloque está comprometido con alcanzar un acuerdo, pese a la creciente tensión entre ambas partes.

“Nadie debería subestimar las consecuencias prácticas, económicas y sociales de una ruptura sin acuerdo”, remarcó Barnier al término de la octava ronda de negociaciones en Londres, que no lograron ningún resultado.

El Gobierno del Reino Unido, por su parte, afirmó que no retirará el proyecto. El ministro de Gabinete y ‘número dos’ del Gobierno británico, Michael Gove, indicó en una entrevista concedida a la cadena de televisión británica Sky News que el Ejecutivo “no puede aceptar ni aceptará” la petición de Bruselas en torno al Proyecto de Ley sobre Mercado Interno.

FUENTE: infobae.com con información Europa Press y AFP.