Trump reconoció que quiso minimizar al coronavirus Internacionales 11 de septiembre de 2020 Redacción Por SEGÚN UN LIBRO

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Según grabaciones y extractos de un nuevo libro, titulado 'Rage', el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, reconoció en marzo que ocultó la verdadera gravedad de la pandemia del Covid-19 con el objetivo de no crear pánico.

Trump conocía la amenaza de la pandemia, pero decidió ocultarla. Así lo afirmó el propio mandatario durante conversaciones que sostuvo con el reconocido periodista Bob Woodward, recordado por ayudar a revelar el escándalo de Watergate y que recoge estas declaraciones en su nuevo libro titulado 'Rage'.

Según la investigación periodística, el pasado 28 de enero cuando el virus en China aún no era declarado como una pandemia, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Robert O’Brien le dijo a Trump que este sería el reto más grande para la seguridad nacional de todo su Gobierno, una pandemia solo comparable con la llamada gripe española de 1918.

"Uno solo respira y así es que se transmite. Esto es difícil y delicado. Es más mortífero que incluso la más fuerte influenza.

Esta cosa es muy mortífera", dijo Trump a Woodward, en una llamada telefónica el 7 de febrero.

Sin embargo, para esos momentos el presidente continuaba declarando ante la prensa que se trataba de una simple gripe que no trascendería: "Creo que el virus va a estar bien", declaró Trump solo tres días después durante una entrevista con Fox Business.

Su retórica pública, dijo Trump a Woodward en marzo, era parte de una estrategia para minimizar deliberadamente el peligro.

"Siempre quería restarle importancia (…) Todavía me gusta minimizarlo porque no quiero crear pánico", le dijo el jefe de Estado.

Según el libro, el gobernante todo el tiempo reconoció que estaba alarmado por el virus, incluso cuando le decía a la nación que desaparecería rápidamente.