Se acerca la fecha de lanzamiento del nuevo Toyota Corolla Cross

Toyota se prepara para apostar fuerte en Sudamérica con un nuevo SUV que se posicionará por debajo del RAV4. Se trata del Corolla Cross, modelo presentado hace pocos meses en Tailandia, que buscará competir en nuestra región con Volkswagen Tarek, Ford Territory, Jeep Compass, entre otros.

El inédito sport utility mediano será fabricado en la terminal brasileña de Sorocaba, la misma donde se produce el Corolla. Allí se aprovecharán varios componentes que ambos modelos comparten entre sí, como la plataforma modular TNGA y las motorizaciones (2.0 de 170 CV y 1.8 híbrido de 122 CV).

Existen altas chances, de que luego de su llegada a la planta del país vecino, el modelo sufra algunas modificaciones, incluso en medidas, en relación con el Corolla Cross asiático. El código del proyecto es 740B.



¿CUÁNDO SE PRESENTARÁ?

Según información exclusiva revelada por Motor 1, el sport utility será presentado en Brasil (primer mercado de la región en recibirlo) entre marzo y abril de 2021. Es probable que la producción arranque hacia fines de este año, aunque todavía no hay nada confirmado. Posterior al lanzamiento, no debería tardar en llegar a nuestro país.

Además, un detalle a tener en cuenta es la nueva era de Toyota en Brasil, ya que luego de la llegada del Corolla Cross a la terminal de Sorocaba, la firma japonesa se preparará para producir un SUV más pequeño (compacto) que se encuentre en sintonía con el Yaris Cross. En contrapartida, la fabricación se daría en los próximos años.



SUMA CAMBIOS DE DISEÑO

Como te contamos durante las últimas semanas, Toyota lanzó un nuevo SUV mediano a nivel mundial. Conocido como Corolla Cross, el primer mercado en recibir el modelo fue Tailandia, aunque poco a poco, su lanzamiento comercial llegará a otras regiones del mundo.

Entre los diferentes países asiáticos que fueron protagonistas en recibir este sport utility, llamó la atención Vietnam, de acuerdo a distintas cuestiones. En primer lugar, el modelo se lanzará esta semana y es la primera vez que se lo puede observar con el volante a la izquierda.

Otros detalles a tener en cuenta son algunas leves modificaciones de diseño como la incorporación de un nuevo listón a lo largo de la parrilla, un inédito paragolpes delantero con contornos distintos a la variante tailandesa, entre otros apliques que se destacan en el sector posterior (específicamente en la tapa del baúl).

En relación a los tipos de configuración, las versiones con sistema híbrido tendrán algunos elementos remarcados en color azul, mientras que aquellos que sean a combustión poseerán diferentes molduras cromadas.

El Corolla Cross continuará desembarcando en diferentes mercados del mundo y se espera que el año que viene haga su estreno en nuestra región, donde será producido en la planta brasileña de Toyota y compartirá varios componentes presentes en el Corolla (también producido en Brasil).

Entre ellos se destaca la plataforma modular TNGA, la motorización (2.0 de 170 CV y 1.8 híbrido de 122 CV), sumado a diferentes elementos muy característicos que derivan del sedán. En un segmento en ascenso, se espera que compita con Ford Territory, Jeep Compass y Volkswagen Tarek.



¿TAMBIÉN PICK-UP?

Toyota parecería ser una de las marcas que continúa apostando por todas las categorías como sedanes, hatchbacks, SUV, pick-ups, camiones, entre otros, mientras que durante los últimos años hizo hincapié en los sport utilities para no perder terreno frente a varias automotrices, especialmente en la gama compacta y mediana.

Entre los proyectos que están por venir, se destaca un modelo de similares características al Yaris Cross europeo y otro un poco más grande, denominado Corolla Cross. Ambos serán producidos en Brasil para abastecer a nuestra región, de la misma manera que en la actualidad lo hace el Corolla y la familia Yaris, que ganará un nuevo restyling (ya registrado en nuestro país) y en los próximos años cambiará de generación.

Ahora, uno de los segmentos muy aceptados en diferentes regiones del mundo, donde Sudamérica hace rato que le levantó el pulgar, es el de las pick-ups compactas. Por ahora no hay novedades sobre una pick-up de Toyota que busque destronar a la Fiat Toro (al menos en nuestra región) pero las primeras recreaciones no tardaron en salir y más cuando se sabe que próximamente Ford tendrá su propia camioneta, Chevrolet seguirá el mismo camino, Hyundai hará lo suyo con Santa Cruz, entre otras automotrices que observan de cerca este segmento.

Brasil suma casi todas las condiciones en el caso de que la marca quisiera hacer realidad este proyecto en la planta de Sorocaba ya que podría utilizar la plataforma modular monocasco TNGA, compartir varias características con el Corolla y Corolla Cross y posicionarse un escalón por debajo de la Hilux.

El modelo podría tener éxito pero no hay detalles oficiales sobre una futura inversión. Por el momento, deberemos conformarnos con algunas proyecciones.



TOYOTA YARIS CROSS

Finalmente se dio y todos aquellos que esperaban un SUV compacto "accesible" (en la actualidad se comercializa C-HR) por parte de Toyota tendrán la posibilidad de contar con un modelo con este tipo de características. La marca nipona anunció que producirá un nuevo sport utility más pequeño que el futuro Corolla Cross.

Según reveló Quatro Rodas (revista hermana de Parabrisas), la firma asiática aprobó el proyecto para fabricar en Brasil un nuevo SUV basado en el Yaris europeo (registrado en Argentina). Es importante recordar que este año se presentó en el Viejo Continente un producto de similares características denominado Yaris Cross.

La plataforma será la modular TNGA, la misma que el Corolla y su futuro derivado en forma de SUV, pero con un tamaño reducido (TNGA-B). Esta base también dará vida al próximo Yaris producido en Brasil. Para despejar dudas, el nuevo modelo no tiene nada que ver con el Raize, el crossover que Toyota especulaba con fabricar en nuestra región. (Fuente: Parabrisas - Perfil).