Hoy es el Día del maestro Información General 11 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Recordando al Padre del Aula, hoy, en nuestro país se conmemora el Día del maestro, el barrio Sarmiento, en homenaje al prócer, tiene en su geografía una plaza que lleva su nombre, con monumento que lo recuerda, y ámbito en el que anualmente se desarrollan actos en su homenaje, el Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales, en este año tan particular, quiso estar presente en este nuevo aniversario, con un escrito que reproducimos seguidamente.



“Hombres, Pueblo, Nación, Estado, todo está en los humildes bancos de la escuela”. Domingo Faustino Sarmiento.

11 de septiembre de 2020. En ningún momento la inagotable creatividad e imaginación de los docentes llegó a pensar en recordar y o celebrar este día sin la presencia de niños, alumnos, maestros, colegas y amigos. Es una situación atípica, nunca vivenciada, pero debemos recordarla y homenajearla en forma escrita y o virtual.

Hablar o escribir sobre Domingo Faustino Sarmiento nos insumiría tiempo y espacio, mucho!, porque su labor fue muy extensa e importante, no sólo en el aspecto educativo, pero lo que lo define es lo que encabeza este escrito.

Ante esta situación es necesario valorar, destacar y homenajear la acción de los maestros, que desde su casa envían clases virtuales o se acercan a puntos de encuentro con alumnos que no tienen acceso a la tecnología, para ellos nuestro reconocimiento. Y para los que ya sembramos y aún recogemos nuestra cosecha el Centro de Docentes Jubilados y Pensionados Provinciales de Rafaela, ofrece un emocionado y reconocido aplauso, esperando una pronta reunión presencial.

¡Muy feliz día Maestros de ayer, de hoy, de siempre!!!



Delia Beatriz Bellot

Secretaria