El miedo es el recurso de los autoritarios Sociales 11 de septiembre de 2020 Por Alicia Riberi

Si hacemos un paneo en nuestro querido suelo patrio, advertimos que esta pandemia causó mucho miedo en general, pero ahora las personas, también en general se cansaron. De qué les sirve cuidarse tanto del COVID, si no tienen para comer, para comprar remedios, si no pueden ver a la familia y lo que es peor, pueden morir sorpresivamente por otra dolencia y se privaron de muchísimas cosas, que obviamente son fundamentales para sobrevivir, como el afecto, la compañía, el desahogo. No podemos negar que una vida perdida, es un profundo dolor para el que le toca y que ninguno estamos exentos, pero somos personas pensantes y sabemos cómo debemos cuidarnos para nuestro bien y el de nuestros semejantes. Siempre existieron personas a las que no les importa nada, pero no es justo que por esa clase de gente paguemos todos.

El miedo, es probablemente el sentimiento más poderoso de los sentimientos humanos, el más destructivo y ha causado calamidades a los largo de toda la historia del mundo. Por otro lado tanto el miedo, como el terror, la ansiedad, son sentimientos que utilizaron a lo largo de la historia los gobiernos autoritarios. Un individuo cuando está aterrado, se paraliza, deja de pensar y traslada ese sentimiento a cualquier situación, desordenando una vida que hasta el momento había sido tranquila tal vez. He visto gente que atemorizada, se encierra y rompe vínculos valiosos, solo por miedo.

El miedo desarma estructuras internas que tenemos y nos sirven como autodefensa. En este momento la cuarentena es un recurso del Poder para manipular a la población, que está muy cansada del encierro y si bien aceptan la existencia del COVID, ya quieren asumir la responsabilidad como ciudadanos para poder seguir avanzando en la subsistencia de las familias. Hay que recorrer la población para descubrir la devastación que dejó esta cuarentena y el aumento de la pobreza, del desaliento, del agobio.

Creo que las personas mayores y los afectados por enfermedades pre- existentes, saben que urge que se cuiden mucho y el resto de la población tiene que seguir con su vida, pero siendo altamente responsables, pensando que si esto se desmadra, no habrá sistema de salud, que resista para la gente que realmente lo necesite y no es cuestión de elegir entre una persona de 50 años y otra de 70, eso es verdaderamente terrible.

Hago un llamado a todos los argentinos para que estemos a la altura de las circunstancias, ya que no es cuestión de ser peronista, macrista o de izquierda, sino de ser argentino y apoyarnos y cuidarnos entre todos y sobre todo respetarnos a pesar de pensar distinto. Con respecto a la vacuna también hay una guerra entre quien la quiere y quién no. Yo resuelvo por mí no vacunarme, pero respeto y apoyo al que quiera hacerlo. No me gusta que me obliguen a hacer lo que no quiero, somos libres y estamos en democracia.

La Argentina está realmente sufriendo una de las mayores crisis de su historia por muchas razones, pero no es cuestión de destruir lo que queda, sino de colaborar para que resurjamos como Nación. Cómo? Mostrándonos firmes en la defensa de la Democracia, de la libertad, pero sabiendo que la paz es imprescindible. No podemos permitir que se someta a la justicia en favor de nadie y debemos exigir poderes independientes. También defendamos a los jubilados que solo cobran 18000 pesos y no les alcanza para nada literalmente, es vergonzoso. Exijamos una ley previsional que esté acorde a aquél que trabajó toda una vida para recibir un premio y solo recibe un castigo.

La vida es corta para malgastarla con miedos, trabajemos duro para que esto se revierta y volvamos a Dios…El pensamiento precede a toda acción y la reflexión a toda tarea. La mente es la raíz de toda conducta, y produce cuatro ramas: bien, mal, vida, o muerte… eclesiástico 37_ 16, 18.

No olvidemos… tenemos la libertad de elegir… El miedo es el recurso de los autoritarios… tengamos prudencia, pero no miedo.