Los incendios en las islas y bañados del río Paraná

SE REACTIVARON ALGUNOS FOCOS

FOTO INFOPARANA INCENDIOS. Combatidos por los bomberos en una de las islas del río Paraná.

Los incendios que se vienen sucediendo desde comienzo del año en la zona de islas y bañados del río Paraná, que comprenden las jurisdicciones de Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, habían mermado en la primera semana de septiembre debido a las lluvias y tormentas que se registraron en toda la región Litoral y que habían dejado sin llamas a los humedales después de mucho tiempo.

Sin embargo, los medios entrerrianos El Once TV y UNO Entre Ríos detectaron desde el pasado domingo que se reactivaron algunas focos que habían quedado dispersos.

El miércoles una gran cantidad de humo cubrió el cielo frente a los muelles de Bajada Grande, como consecuencia de incendios "de magnitud considerable", según captaron las cámaras de El Once TV y que no de expandieron más porque el viento era de apenas siete kilómetros por hora.

Según pudo constatar UNO, el domingo las llamas que se constataron desde el 6 de septiembre estaban focalizadas en un sector de difícil acceso en las cercanías del río Colastiné, lugar al que no pudieron acceder los brigadistas de Acción Ciudadana contra el Fuego.

Ante este panorama, el Gobierno nacional y los de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos sumaron los últimos días nuevos brigadistas, un avión hidrante, otro vigía y un helicóptero para el combate de los focos de incendios en las islas del delta del Paraná, informaron a la agencia nacional de noticias Télam.

Además, destacaron "el avance por la vía administrativa" de las causas contra quienes incumplen con la prohibición de las quemas y dispusieron "a la Justicia Federal toda la información recabada en los procesos administrativos ante las quemas ilegales".

Desde la Dirección de Delitos Rurales de la Policía de Entre Ríos realizan operativos de control y prevención de incendios, con personal desplegado en el territorio distribuido en las tres Comisarías de Islas.

A través de ese trabajo se labran diariamente actas por incumplimientos de las normativas que prohíben la caza y la pesca en esta época, así como también se aprehendió a quienes iniciaron nuevos focos ígneos.

Toda la información recabada en dichos procesos administrativos fue presentada por las Direcciones de Catastro y Tierras Fiscales, como así también de la Secretaría de Ambiente a la Justicia Federal.