"Debemos legislar por la integralidad", dijo Bottero

FOTO ARCHIVO LA OPINION BOTTERO. Presidente del Concejo Municipal.

El viernes pasado, en la sesión del Concejo Municipal, se discutió la subsanación del Código Urbano, corrigiendo la incompatibilidad de manera tal que en el tejido 8 solo pueden desarrollarse actividades o servicios de baja complejidad, con lo cual la estación de servicio YPF que se pretendía construir en avenidas Luis Fanti y Suipacha no podrá avanzar.

El voto del presidente del Cuerpo, el radical Germán Bottero, fue determinante en la sesión: "Había una modificación puntual, particular para decirlo de alguna manera, para modificar la afectación en una esquina específica y obviamente en una serie de lugares que tienen la misma denominación y forman parte del mismo tejido urbano; por ejemplo hablamos de avenidas Brasil, Salva, Mitre, Italia, bulevar Santa Fe y en ese caso entraría Sacripanti esquina Fanti. Lo que se pedía es elevar la complejidad de ese sector para que pueda recibir el emprendimiento del que estamos hablando, la estación de servicio", señaló.

"El concejal Viotti, lo que decía es que eso sea distinto y la complejidad no aumente, sino que se mantenga en baja complejidad, donde se permitiría el movimiento comercial, pero no algunas actividades consideradas complejas, como por ejemplo estaciones de servicio, de transportes de cargas o de pasajeros. Entendíamos que no era conveniente o era mejor preservar esos espacios para complejidades no tan grandes", expresó Bottero.

El presidente del cuerpo legislativo aseguró que "lugares para instalar este tipo de emprendimientos por supuesto que hay, y además se está discutiendo el Código Urbano en una integralidad, que es la mirada que nosotros tenemos en lugar de la particularidad. Se hace difícil legislar por lo particular, las legislaciones deben ser por la integralidad, por el todo. Hay un Código Urbano que se está discutiendo, no de ahora, desde hace más de tres años, debate del cual el Concejo no participa, sí lo hacen las áreas técnicas del Ejecutivo y también participan las cámaras que tienen que ver con la construcción, los desarrolladores y que no logran acuerdos respecto a algunos temas específicos y por eso demoran el envío de un proyecto a este cuerpo legislativo; esto debería estar llegando, nosotros lo esperamos", finalizó.