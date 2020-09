"La movilidad es la mejor herramienta" Locales 11 de septiembre de 2020 Redacción Por AUMENTO A LOS JUBILADOS

FOTO ARCHIVO LA OPINIO ESCANDELL. Es especialista en Derecho Previsional.

Una vez más el aumento a los jubilados se da de manera arbitraria por parte del Poder Ejecutivo, tal como sucede con el incremento del 7.5% que se ha anunciado para septiembre.

Al ser consultada sobre esta mecánica que viene sucediendo en el último tiempo, la abogada previsional, Dra. Marisol Escandell, explicó que “llega el nuevo aumento para los jubilados, que en esta oportunidad será de un 7.5%; teniendo en cuenta el acumulado de lo que va del año llevamos un 28.5% para los jubilados, pensionados, pensiones no contributivas, asignación universal, asignación por embarazo, es decir para todo el gran universo de personas que son beneficiarias de ANSES. El planteo a tener en cuenta es que la movilidad jubilatoria permite a todos los beneficiarios una previsibilidad a la hora de calcular cuánto voy a estar cobrando con mis ingresos mensuales”.

“La previsibilidad es muy importante, porque recordemos que el jubilado no tiene posibilidad de trabajo y vive de un ingreso mensual que es fruto de su jubilación, si le sacamos esa previsibilidad lo dejamos en un estado de indefensión y en donde tiene que estar esperando el arbitrio del Poder Ejecutivo, en este caso, para saber de cuánto va a ser el aumento que se va a determinar bimensualmente como se viene haciendo. La movilidad, insistimos siempre, es la mejor herramienta que tiene el jubilado, por más que podamos pensar que este año o en esta oportunidad el aumento que se le otorga a los jubilados con la inflación oficial, estaría de la mano o estaría sobrepasando a la inflación; es decir, los jubilados estarían ganando un porcentaje por arriba de la inflación. Pero hay que tener en cuenta que estamos hablando de una inflación oficial que muchas veces no va de la mano con lo que pasa efectivamente con los precios y la inflación real”, analizó la especialista en Derecho Previsional.

Indudablemente, los jubilados con este aumento seguirán siendo de los sectores más postergados, ya que con la recomposición de septiembre, el haber mínimo del sistema contributivo pasará de $16.864,05 a $18.128,85, en tanto que el haber máximo, hoy de $113.479,11 se ubicará en $121.990,04, siempre según los montos en bruto.

La doctora Escandell afirmó que “nunca va a ser lo correcto que los jubilados tengan que depender de un poder del Estado para tener en cuenta su aumento jubilatorio, siempre vamos a decir que la movilidad jubilatoria fue la gran victoria de los jubilados y es totalmente contraproducente que esté suspendida de la manera que está suspendida la movilidad para los jubilados y bregamos constantemente para que el Poder Legislativo actúe de manera urgente”.

A su vez, la profesional indicó que "se espera para diciembre que la movilidad esté nuevamente funcionando, ya sea la misma o una nueva, pero que sea realmente para bien de los jubilados".

Finalmente, la profesional señaló que “cualquier movilidad va a ser mejor que una suspensión o que una decisión arbitraria del Poder Ejecutivo" y aclaró que "quedan afuera de este aumento los jubilados con leyes especiales, como por ejemplo docentes universitarios y los docentes nacionales, porque tienen todavía la vieja ley de movilidad, anterior a la gestión de Macri”.