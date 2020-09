Municipales deciden rechazar sumas fijas no remunerativas Locales 11 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Se reunió el Plenario de Secretarios/as Generales de los Sindicatos integrantes de FESTRAM.

En la oportunidad se evaluó el masivo acatamiento a las medidas de fuerza que finalizaron ayer y ratificaron la resolución de los representantes de la Federación por rechazar la Conciliación Obligatoria.

No obstante, consideraron positiva la decisión de los funcionarios provinciales, tanto del Ministerio Trabajo como de Fortalecimiento Institucional, que favorecieron la continuidad de las negociaciones paritarias en el marco de la Ley 9.996.

En este contexto, la Paritaria Municipal volverá a reunirse hoy y esperan avanzar en un acuerdo de recomposición salarial, como así también, en la resolución de las otras demandas vinculadas a las Asignaciones Familiares y las condiciones sanitarias de los trabajadores frente al Covid-19, dado el importante crecimiento de casos en el ámbito laboral de Municipios y Comunas.

El Plenario reiteró que las propuestas hay que construirlas a favor del salario de los trabajadores permanentes, contratados y eventuales. También que la política salarial alcance al sector pasivo -lo que motiva a defender años de luchas para conformar un salario básico- sin adicionales no remunerativos.

La defensa de los derechos laborales y salariales deben ser integrales; una negociación colectiva sin condicionamientos, que contemple además de la recomposición salarial el funcionamiento de los organismos de la Seguridad Social. Esto motiva el total rechazo a las ofertas de bonos o sumas que no integran el salario real de los trabajadores, sus aportes a Jubilaciones y la salud en la Obra Social.

El órgano resolutivo de FESTRAM facultó a sus representantes paritarios a discutir con los Intendentes y Presidentes Comunales una recomposición salarial acorde a los desfasajes producidos en estos meses de congelamiento.