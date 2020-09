El federalismo ante la pandemia del Covid-19 Notas de Opinión 11 de septiembre de 2020 Redacción Por Buenos Aires es la única sede de un recalcitrante manejo político discrecional, burocrático, operativo, financiero y asistencial en lo concerniente al abordaje de la pandemia del Covid-19.

Por Roberto F. Bertossi (*)



Constitucionalmente, la igualdad de trato y de oportunidades no quedó subordinada al domicilio de los ciudadanos. La inminencia de un colapso en el sistema de salud vg., en Cipolletti (Rio Negro) donde ya deben decidir a quién internan o no, como la insuficiente infraestructura sanitaria en el interior, según declaraciones de Colegios médicos o de la Sociedad Argentina de Terapias Intensivas: "Sentimos que no podemos más, que nos vamos quedando solos, que nos están dejando solos, luego de seis meses de trabajo incesante contra el Covid-19 en todo el país", confirman nuestra aseveración inicial.

Buenos Aires es la única sede de un recalcitrante manejo político discrecional, burocrático, operativo, financiero y asistencial en lo concerniente al abordaje de la pandemia del Covid-19.

Veamos si no cómo afrontó el Estado nacional el coronavirus en Buenos Aires (provincia - ciudad) y cómo en otras provincias proporcionalmente más afectadas, con menos y exhaustos/exhaustas recursos sanitarios, vg., Río Negro, Jujuy, etc.

Recordemos que en su obra "Democracia en América”, Alexis de Tocqueville, que escribiera tras visitar aquella joven democracia de EE.UU., en sus primeros años, apuntaba que la garantía de la vitalidad y continuidad de aquel régimen político se encontraba en la capacidad de aquella sociedad de auto organizarse y generar, espontáneamente, pequeñas comunidades promotoras de la defensa de sus derechos.

Por ello en ese país la mayor exigencia a sus políticos es que digan la verdad a su pueblo, y por lo tanto lo que no se perdona es la mentira y el engaño de quien desempeña un cargo público.

Resulta significativo que John F. Kennedy escribiera en 1954-56 la obra "Perfiles del coraje", reflejando los actos de valor e integridad de 8 senadores, de distintas épocas, que se arriesgaron a la impopularidad por decir lo que consideraban la verdad y necesario para el pueblo norteamericano, en vez de caer en la adulación servil, atribuyéndose el papel de servidores del bienestar pretendido, envuelto en falsedades.

Sin pretender establecer ningún paralelismo, regenerar el federalismo argentino exige reivindicar esa capacidad de auto organización de la ciudadanía articulando todo freno constitucional a supuestos excesos en Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) -en este caso- en materia de emergencia sanitaria por Covid-19; ello en la medida que los mismos, administrativamente, invadirían esferas legislativas y judiciales propias e indelegables en materia de libertades individuales y garantías constitucionales de absoluta y definitiva "supremacía".

Toda concentración de poder con competencias de excepción, tiende a un uso abusivo de sus facultades -en distintas manifestaciones de poderes políticos, económicos y sociales-, y esa tentación totalitaria se repite en geografías distintas y sistemas sociales diferentes.

Ante la primera constancia Covid-19 "la fragilidad de la vida y la prioridad en su protección", urge regenerar "federalismo" ante ese "desconocido vírico" en nuestro itinerario vital.

Así entonces, estemos alertas ante esos hábitos inducidos de obediencia debida y ciega, para manejarnos como rebaño.

La Boétie, al principio de su "Discurso sobre la servidumbre voluntaria", que también llamó, "Contra Uno", nos advertía: "La primera razón de la servidumbre voluntaria es la costumbre que consigue hacernos tragar sin repugnancia su amargo veneno".



