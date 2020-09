A la Corte para defender los fondos de la Ciudad Nacionales 11 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO NA// HORACIO RODRIGUEZ LARRETA// El mandatario durante su exposición.

BUENOS AIRES, 11 (NA). - En un breve pero duro mensaje, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que acudirá a la Corte Suprema de Justicia para "defender los fondos" de la Ciudad, luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera quitar por decreto un punto de la coparticipación al distrito.

"(La decisión) es inconstitucional, por eso, vamos a ir a la Corte a defender con todos los recursos que tengamos los fondos de la Ciudad", enfatizó el mandatario porteño.

Acompañado por su vicejefe, Diego Santilli, ministros, senadores, diputados y dirigentes de Juntos por el Cambio, Rodríguez Larreta calificó la determinación de la Casa Rosada de "improvisada, intempestiva e inconsulta", y aclaró que desde marzo pasado que no tocaban el tema con la Nación.

"La última vez que me mencionaron el tema fue en marzo.

Revisé mi agenda, tuve 26 reuniones (desde ese momento), nunca me mencionaron el tema, eso no es diálogo", resaltó, al brindar un mensaje en la sede del Gobierno de la Ciudad ubicada en el barrio de Parque Patricios.

Rodríguez Larreta afirmó que siempre estuvo dispuesto a dialogar con Fernández y con el gobernador de Buenos Aires, Axel Kicillof, en el marco de la pandemia, "más allá de las diferencias políticas", por lo que no esperó que se tomara "una medida de tal envergadura sin consulta" previa con la Ciudad.

"Lo más grave es que nos saquen fondos de un día para el otro en medio de la pandemia", recalcó el mandatario porteño.

