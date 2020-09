Recalde justificó el recorte de recursos a la Ciudad Nacionales 11 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 11 (NA). - Los tres senadores nacionales por la ciudad de Buenos Aires se mostraron en veredas opuestas al referirse a la quita de un punto de la coparticipación a la Capital Federal y se diferenciaron también ante la posible judicialización del conflicto.

Los representantes porteños de Juntos por el Cambio, Martín Lousteau y Guadalupe Tagliaferri, tildaron de "irresponsable" la decisión del presidente Alberto Fernández y aseguraron que el tema debe ir a la Corte Suprema de Justicia, mientras que su par del Frente de Todos, Mariano Recalde, apoyó la medida y dijo que "el problema de la Ciudad no es que falten recursos, es el despilfarro".

"Lo voy a hablar con (el jefe de Gobierno porteño, Horacio) Rodríguez Larreta, pero como representante de los porteños creo que la Ciudad debe ir directo a la Justicia, directo a la Corte porque esto es un conflicto entre jurisdicciones", afirmó Lousteau sobre el recorte de más de 30 mil millones de pesos de los recursos coparticipables que recibe el distrito.

El senador porteño, que semanas atrás mantuvo una reunión con el Presidente, señaló en declaraciones radiales que le "cuesta encontrar" en el anuncio de Fernández "una palabra que sea cierta o correcta".

"Dijo que era hombre de diálogo, y no le avisó la decisión a Rodríguez Larreta ni a los intendentes y habla de esfuerzo del Gobierno nacional cuando no lo hace porque el esfuerzo lo hace la Ciudad", agregó.

En tanto, Tagliaferri consideró en diálogo con NA que la decisión del Presidente "es preocupante" porque "lo que se ha tocado es el tema de cómo el Gobierno entiende el federalismo" y "esto tiene que ver con la Constitución Nacional".

La senadora afirmó que la medida es "irresponsable porque la Ciudad tiene un presupuesto vigente aprobado por la Legislatura y se acaba de ver modificado", al tiempo que remarcó su "asombro" a raíz de que "en medio de la pandemia, el jefe de Gobierno trabajó en equipo con la Nación y la Provincia".