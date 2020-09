Australia crece como opción de sede Deportes 10 de septiembre de 2020 Redacción Por RUGBY CHAMPIONSHIP

Australia se posiciona para ser única sede del Rugby Champioship 2020 por sobre Nueva Zelanda, en un certamen que probablemente se desarrolle entre noviembre y diciembre próximos, señaló ayer la prensa australiana. The Sydney Morning Herald señaló que Australia dio el "gran golpe" alejando la competición de las huestes de Nueva Zelanda.

Los oficiales de Sanzaar, organismo compuesta por las cuatro uniones que juegan el torneo, Sudáfrica, Nueva Zelanda, Australia y Argentina, se reunirán este jueves para confirmar un calendario internacional interrumpido por la pandemia de coronavirus y Australia es candidata a organizar el RCH debido a un modelo comercial superior y a las condiciones de cuarentena.

El Rugby de Nueva Zelanda esperaba albergar toda la competición en burbujas por todo el país durante seis semanas, pero el Gobierno no se ha comprometido a permitir que los equipos visitantes entren en ese país.

Con toda la nación actualmente en el Nivel de Alerta 2, Sanzaar necesita una resolución y Australia se perfila ahora como el probable anfitrión, con Queensland y Nueva Gales del Sur como anfitriones de los partidos.

Los jefes ejecutivos de la Sanzaar participarán en una reunión telefónica a última hora de la tarde del jueves para analizar las diversas opciones y hacer planes concretos. El Championship está en duda porque Sudáfrica, vigente campeón mundial, y Argentina no han tenido actividad debido a la pandemia, y varios jugadores de Los Pumas dando positivo de coronavirus.