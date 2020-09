El "Toro" Acuña pone primera en México Deportes 10 de septiembre de 2020 Redacción Por BASQUETBOL

FOTO PRENSA SOLES NUEVO DESAFIO./ El pívot rafaelino comienza su participación con Soles de Mexicali.

El campeón Soles de Mexicali, con participación argentina, iniciará hoy la Liga Nacional de básquetbol profesional (LNBP) de México, enfrentándose a Panteras de Aguascalientes. El último ganador de la edición pasada del certamen visitará el Auditorio Hermanos Carreón, a partir de las 20.30 hora local (22.30 de Argentina).

Soles, que venció por 4-3 a Fuerza Regia de Monterrey en la final celebrada en febrero pasado, contrató al rafaelino Roberto Acuña (pivote, que viene de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia) y Erik Thomas (alero, ex Libertad y Ferro).

La Liga mexicana tendrá a numerosos jugadores nacionales. Hoy también, Correcaminos recibirá a Leñadores de Durango, equipo conducido por la dupla rosarina que componen Juan José Pidal y Sebastián Sucarrat, se reforzó con las llegadas del santiagueño Enzo Ruiz (escolta, ex Quilmes de Mar del Plata) y del santafesino Iván Basualdo (ala pivote, ex San Martín de Corrientes).

En tanto, el resto de la fecha inaugural se completará el viernes. Aguacateros de Michoacán, el equipo que dirige el DT comodorense Nicolás Casalánguida y que recientemente incorporó a Facundo Piñero (ala pivote, ex San Lorenzo) y Cristian Cortés (base, ex Obras Basket), debutará en condición de local frente a Astros de Jalisco, según reflejó el sitio oficial. Dorados de Chihuahua, que tiene en sus filas a Kevin Hernández (pivote, ex Ferro) y Juan Brussino (base, ex Quimsa de Santiago del Estero), se topará con Fuerza Regia de Monterrey, que incorporó al santiagueño Nicolás Aguirre (base) y al juninense Nicolás Romano (ala pivote), quienes una vez concluido el certamen mexicano se unirán a San Lorenzo.

Por su lado, Abejas de León, que tendrá como DT a Marcelo Roig y sumó al escolta Guido Mariani (ex Obras Basket), ambos rosarinos, recibirá a Libertadores de Querétaro. Mientras que Mineros de Zacatecas se topará con Plateros de Fresnillo, que contará con Diego Figueredo (base, ex Ferro), Alexis Elsener (alero, ex La Unión de Formosa) y Alejandro Diez (ala pivote, ex Peñarol de Mar del Plata).