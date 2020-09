Medvedev, en duelo de rusos Deportes 10 de septiembre de 2020 Redacción Por TENIS, US OPEN

FOTO WEB SOLIDO./ Daniil Medvedev derrotó a Rublev.

Daniil Medvedev, tercer favorito, derrotó a su compatriota Andrey Rublev, décimo, en sets corridos, prevaleció en el duelo entre tenistas rusos y se clasificó para las semifinales del individual masculino del Abierto de los Estados Unidos (US Open), que se juega en Nueva York y repartirá premios por 21.666.000 dólares. En el estadio principal Arthur Ashe del complejo Flushing Meadows, Medvedev (número 5 en el ranking mundial ATP), doblegó a Rublev (14), con parciales de 7-6 (8-6 en tie break), 6-3 y 7-6 (7-5), luego de dos horas y 27 minutos de partido.

El jugador oriundo de Moscú, de 24 años y verdugo del argentino Federico Delbonis (79) en la primera ronda, jugará su segunda semifinal consecutiva en el Abierto estadounidense, ya que en la pasada edición accedió a la final por el título, cayendo con el español Rafael Nadal (2), en cinco sets.

Medvedev disputará el viernes una de las semis frente al ganador del duelo de cuartos que a última hora protagonizaban el austríaco Dominic Thiem (3) y el australiano Alex de Minaur (28).

La otra semifinal, también el viernes, será animada por el alemán Alexander Zverev (7) y el español Pablo Carreño Busta (27). En la tarde del martes, Zverev derrotó en cuatro parciales al croata Borna Coric (32), mientras Carreño Busta, que jugó la semifinal en 2017, doblegó en cinco sets al canadiense Denis Shapovalov (17).



SIGUE SERENA

La tenista estadounidense Serena Williams avanzó a semifinales del US Open, al vencer a la búlgara Tsvetana Pironkova por 4-6, 6-3 y 6-2, y dio otro paso hacia el récord de 24 Grand Slam, en poder de la australiana Margaret Court desde 1973. Williams, que cumplirá 39 años de edad el 26 de septiembre, llegó por 13ra vez en su carrera a las semifinales del Abierto de los Estados Unidos. Tiene 23 títulos de Grand Slam y está a apenas uno de la marca de Court.

En la próxima instancia se enfrentará a la ganadora del choque entre la bielorrusa Viktoria Azarenka y la belga Elise Mertens, mientras en la otra llave ya están instaladas la japonesa Naomi Osaka y la estadounidense Jennifer Brady.



DEBUTA FERNANDEZ

Hoy, desde las 13.00 de Argentina, en tanto, en el court número 11 del estadio neoyorquino, el cordobés Gustavo ‘Lobito’ Fernández (2) hará su estreno en cuartos de final del tenis en silla de ruedas, individual masculino. El jugador nacido en Río Tercero, de 26 años, se enfrentará al francés Stephane Houret (6). Fernández lleva cinco títulos de Grand Slam (Abierto de Australia 2017 y 2019; Roland Garros 2016 y 2019; Wimbledon 2019), aunque nunca pudo adjudicarse el US Open, habiendo arribado a la final en la edición 2014.



EN AUSTRIA, DELBONIS

El tenista azuleño Federico Delbonis avanzó a los octavos de final del ATP austríaco de Kitzbuhel tras imponerse sobre el cordobés Juan Ignacio Londero por 6-4 y 6-0. Delbonis ingresó al cuadro principal tras haber atravesado la clasificación y le ganó a Londero (62) luego de una hora y 18 minutos de juego. Su próximo partido será ante el georgiano Nikoloz Basilashvili (30), cuarto cabeza de serie que ingresará al torneo directamente en octavos de final.