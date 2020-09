Diego, sobre su decisión de ser DT de Gimnasia Deportes 10 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

Ayer fue un día muy especial en Gimnasia y Esgrima La Plata porque se cumplió un año de la presentación de Diego Armando Maradona como entrenador del plantel profesional del equipo. Para el Diez, por supuesto, la fecha no pasó desapercibido y grabó un video con un sentido mensaje.

A través de los canales oficiales del club, Maradona expresó: "Triperos, empieza un nuevo año para nosotros. Hoy hace un año que viene para acá y no me quiero ir porque acá está la mejor gente del mundo. En ese momento se decía que no se iba a hacer (su llegada) pero me levanté una mañana y dije 'yo quiero ir a Gimnasia'".

Y agregó: "Lo llamé a Morla (Matías, su abogado) y estábamos siendo el capitán de este barco en diez minutos".

El primer día fue un entrenamiento a puertas abiertas en las que miles de hinchas coparon el Juan Carmelo Zerillo para darle la bienvenida a Maradona. "Se me venían todos los recuerdos y estaba la Tota (su madre, ya fallecida) que me decía 'andá, hijo, andá'. La gente estaba enloquecida y te va queriendo, arrancando de donde estás. Y dije '¿por qué no Gimnasia?' Es una ciudad hermosa y la gente se porta muy bien y eso no se compra con nada", continuó Diego.

Para cerrar, Maradona dejó palabras alentadoras luego de una temporada en la que su equipo peleó el descenso: "Gimnasia necesita una revancha y la vamos a tener. La vamos a tener".