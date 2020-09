AFA: Sobre la postergación del fútbol y derechos de TV Deportes 10 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA) -- La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó ayer las resoluciones del Comité Ejecutivo tras la reunión de los dirigentes mediante una videoconferencia que se llevó a cabo, en la que se definió la postergación del inicio del torneo local y se habló de los cambios en los derechos de televisión.

"El presidente (Claudio Tapia) informó a los participantes de la reunión sobre distintas conversaciones mantenidas con las autoridades nacionales con el objeto de coordinar la fecha en que se puedan volver a disputar el Campeonato oficial de Primera División (Liga Profesional de Fútbol) y las definiciones en las categorías de ascenso", reza el escrito.

Asimismo, remarca "la gran disposición de los interlocutores" y el objetivo de "dar un marco de seguridad sanitaria para la vuelta de la actividad, privilegiando la salud de todos los actores del fútbol".

Todavía no se estableció una fecha para poder retomar la actividad, aunque se manejan los días 11 o 16 de octubre.

No obstante, la vuelta del fútbol quedará supeditada a lo que decida el Gobierno, por lo que se estima que en los próximos días volverán a mantener reuniones con las autoridades nacionales.

Respecto a los derechos de TV, el texto indica que Marcelo Tinelli "brindó una amplia y minuciosa explicación de las bases sobre las que se confeccionó el Pliego para el Concurso de Precios por los Derechos Internacionales de Televisión, aclarando los montos, plazos, condiciones, oferentes, situación actual del mercado, entre otros puntos", que fueron aprobados por unanimidad.

Y añade: "En cuanto a los Derechos locales de Televisión, luego de darse lectura al informe producido por la Asesoría Legal, se sometió a consideración del Comité Ejecutivo el texto de las Cartas Propuesta elevadas por la AFA / Liga Profesional del Fútbol Argentino ad-referéndum de su aprobación, resultando las mismas rechazadas por unanimidad".

"Nunca hubo fecha de arranque de campeonato, pero nuestro objetivo era arrancar el último fin de semana de septiembre.

Tuvimos una reunión con el Gobierno nacional pero todavía no hay fecha y vamos a apoyar la decisión de las autoridades", dijo hoy Nicolás Russo, presidente de Lanús, en declaraciones al programa "¿Cómo te va Benedetto?", que conduce Marcelo Benedetto por radio AM550.

En la misma línea, expresó: "Cuando habiliten vamos a comenzar, empezar más tarde no nos cambia el campeonato. Hay un consenso y tenemos tiempo de jugarlo hasta el 31 de enero, la decisión es razonable".