Salió de la cárcel y amenazó a exmujer Policiales 10 de septiembre de 2020 Redacción Por VIOLENCIA DE GENERO EN SUNCHALES

Un individuo arrestado en Sunchales por violencia de género en la jornada del martes, identificado como GSP, estuvo cuatro años preso en el penal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, y fue liberado el pasado 29 de agosto, fijando nuevamente su residencia en la ciudad de Sunchales.

En ese contexto una joven de 26 años de edad y expareja de GSP, manifestó ante personal de la Comisaría 3ª de la “ciudad del cañón”, que hacía 8 años que había sido pareja de GSP, y que ambos tienen en común una hija de 3 años.

La joven relató después el calvario que había vivido. De acuerdo a sus dichos, hace dos años que se habían separado definitivamente con GSP, cuando el sujeto transitaba una condena de cuatro años de cárcel en el penal de Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, por una causa federal.



QUEDO EN LIBERTAD

Según la mujer –según adelantó LA OPINION edición digital-, el miércoles 29 de agosto GSP salió en libertad, y en la tarde del 7 de septiembre llevó a la pequeña hija que ambos tienen en común, hasta la casa de la denunciante luego de haber pasado varias horas con la niña.

Al abrir la puerta, la joven no pudo impedir el ingreso de GSP a la vivienda, diciendo que se quería quedar y que le diera el teléfono celular, lo que generó una discusión frente a hijas de la dueña de casa, y una de ellas comenzó a llorar.

Para evitar un mal mayor la denunciante permitió lo que solicitaba su expareja, y en la mañana del día posterior volvió a generarse otra discusión, porque entre cosas variadas, el sujeto le pedía el celular para hablar con su hermana.

La mujer le respondió que sería ella quien mandara el mensaje, y en este escenario el intruso arrebató el teléfono y nuevamente se generó un forcejeo, en un escenario en el que el individuo manifestaba que “si no lo tenía a él no la tendría nadie”.

Agregó que no la iba a dejar en paz, que le iba a sacar la nena, y que si no lo denunciaba le devolvía el teléfono. Finalmente, el intruso se fue de la casa, en tanto la joven solicitó una prohibición de acercamiento.



DETENIDO

De acuerdo a lo conocido por LA OPINION online de fuente calificada, a la hora 1:20 de ayer la Policía llevó a cabo un allanamiento en un domicilio que se ubica en la esquina de las calles Ameghino y Río Negro de Sunchales, y detuvo a GSP, en el marco investigativo del delito de “amenazas coactivas” contra su expareja. Además, se concretó el secuestro de elementos de interés para la causa.