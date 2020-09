Varias lácteas de Argentina decidieron otorgar pequeños aumentos por leche remitida en agosto SUPLEMENTO RURAL 10 de septiembre de 2020 Redacción Por Llamativamente, varias lácteas de Argentina decidieron otorgar pequeños aumentos por la leche remitida en agosto. La decisión obedece a varios factores, pero el central es que nadie quiere "perder leche". La suba está en línea con lo anunciado por Saputo, que determinó un aumento de 30 centavos por litro a sus productores.

Ver galería 1 / 2 - FOTO INTERNET SAPUTO. Determinó un aumento de 30 centavos por litro a sus productores. FOTO ARCHIVO INDUSTRIA LACTEA. Varias empresas aumentaron el precio.

Una alta fuente de la empresa Punta del Agua, la cuarta en tamaño a nivel país confirmó a TodoLechería que aumentará un 2,7 por ciento el precio a sus tamberos remitentes, con lo que el promedio de esta usina se acerca a los 19 pesos por litro.

La suba está en línea con lo anunciado por Saputo, que determinó un aumento de 30 centavos por litro a sus productores, información que fue confirmada por el flamante gerente de producción primar, ingeniero Daniel Rotondaro, mediante teleconferencia (Zoom, Skype) o vía telefónica, a varios de sus más importantes productores.

De esta manera el precio promedio se acercará a los $19 por litros, aunque en el caso de pooles ese precio es aún más alto.



SE SACUDIO LA

MODORRA

La novedad sacudió la modorra en materia de precios en tranquera de tambo, ya que los valores se repiten -casi calcados- desde hace 4 meses, en empresas de todos los tamaños y con mercados diversos.

Y esperan que se generalicen aumentos en Córdoba y Santa Fe.



BUENA SEÑAL

Muchos tamberos que se comunicaron con TodoLechería, indicaron que es una buena señal, aunque remarcaron que la suba es insignificante, en función de la recomposición que necesita el sector tamberil.

Por otra parte, un analista del sector opinó que es probable que la mayoría de las lácteas santafesinas copien el aumento de Saputo, aunque no está claro que puede pasar en Córdoba, donde el conglomerado Pyme es más grande que en la provincia de la bota.

En Buenos Aires la situación es diversa, aunque las más importantes en remisión no informaron de aumentos para la leche de agosto, y se especula que "todas muevan el precio hacia arriba en septiembre", al decir de un referente del sector industrial.

Esto sería casi imposible para el segmento pyme de la mozzarella, muy afectado por la fuerte caída de ventas en el segmento HoReCa.



LA MIRADA DE

LAS PYMES

En las pymes en general hay dudas respecto a qué hacer con el precio al tambero, ya que argumentan que los números no dan de ninguna manera.

En una entrevista realizada por El Diario De Villa María, en el Suplemento Día de la Industria, Javier Baudino, uno de los titulares de La Varense, puntualizó que pese a los buenos volúmenes de venta, el sector "no la está pasando bien".

Además, remarcó que la rentabilidad de las empresas está muy por debajo de la realidad que hoy se ve en las góndolas.

A su vez, confió que "los costos subieron en pesos el 100 por ciento, y la facturación subió 0%, 5% o 10% a lo sumo".

Baudino enfatizó que "lo que ayudó mucho al sector es que el mercado externo, que parecía que se desmoronaba, tuvo un repunte, volvió a tener los valores de comercio internacional que teníamos en febrero de este año", lo cual permitió "que se sostuviera el precio de la leche, y las empresas tuvieron colocación".

Sobre esto, amplió que "en esta época del año los volúmenes de leche van para arriba mes a mes y la colocación de la misma es más preocupante a veces que la rentabilidad propiamente dicha".



EMPRESAS

COMPLICADAS

Para entender porqué, pese a los buenos volúmenes de venta las empresas están complicadas, Baudino destacó que "en general, en la industria hoy estamos trabajando con los mismos precios que un año atrás".

Y sentenció que "a lo sumo un 7%, un 8 % a la empresa que mejor le está yendo. Y con una inflación del 50% podés ser un genio, pero no podés ir contra la matemática. Está a la vista que grandes industrias han declarado balances este año con más de mil millones de quebranto. Imagínate para las empresas poco tecnificadas es mucho más complejo".