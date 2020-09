“La discusión era más amplia que una estación de servicio sí o no” Locales 10 de septiembre de 2020 Redacción Por LA RESPUESTA DE LEONARDO VIOTTI

La votación del último viernes en el Concejo referida al Código Urbano y a la moción que presentó el concejal Leonardo Viotti, para que el tejido 8 sea catalogado de baja complejidad y por ende no pueda instalarse la estación de servicio en Fanti y Suipacha, sigue generando repercusiones y algunas críticas hacia los ediles de la oposición.

Al respecto el concejal Viotti manifestó: “sinceramente creo que si esta persona habría leído el proyecto que votamos el otro día, creo que no opinaría lo mismo, claramente entiendo que él desde su lugar tiene que defender los intereses que representa, pero la discusión que se dio en el Concejo era mucho más amplia que estación de servicio sí o estación de servicio no; aquí estamos hablando de la modificación de un Código Urbano que tenía implicancia en un montón de otros sectores de la ciudad, que si permitíamos que saliera tal cual lo proponía el Ejecutivo, íbamos a generar posiblemente problemas en otros lugares de la ciudad, en arterias que ya tienen problemas”.

Viotti aseguró que “es necesario no complejizar esas zonas, por el contrario hay que simplificarlas tratando de que no haya problemas de tránsito, que no haya problemas de accidentes tal como sucede actualmente. “El mejor lugar para instalar esa estación de servicio, -que ojalá pueda instalarse-, tiene que ser en otro sector, un sector habilitado y con las condiciones correctas. Este terreno que habían adquirido para la construcción de la estación no tenía esta habilitación y es una lástima que no se haya podido llegar a un acuerdo en esta instancia, pero no podíamos generar problemas en un montón de sectores de la ciudad solo por un proyecto específico”.

Así mismo el edil planteó que “ojalá se pueda dar la instalación de esta estación de servicio, se puedan generar las fuentes de trabajo pero en un lugar adecuado, en un sitio cuidado donde no profundicemos los problemas viales”.

El concejal negó que con esta decisión se impida el desarrollo de Rafaela y dijo que “la ciudad tiene una característica principal que es su desarrollo productivo, sus empresas son quienes sostienen a la ciudad y nosotros tenemos que hacer todo lo posible para que las empresas crezcan pero no a cualquier precio”. Y agregó: “tenemos responsabilidad del Estado que es cuidar el bien común. El tema de tránsito, de la accidentología y del ordenamiento urbano es esencial al momento de planificar la ciudad que queremos para los próximos años. Tenemos que dar esa discusión seria y tenemos que determinar lugares adecuados para que este tipo de emprendimientos puedan instalarse y que ellos tampoco tengan problemas a futuro”.

El radical insistió en que a las empresas hay que acompañarlas y que lo han hecho a través del Concejo, “votando en innumerables ocasiones excepciones para que determinados proyectos se lleven adelante, pero en esta oportunidad no podíamos hacerlo porque el problema que generábamos era más grande; pido seriedad al momento de hablar del tema, pido que no se confunda a la gente. Acá no hablábamos de estación de servicio sí o estación de servicio no, hablábamos de algo mucho más amplio”, puntualizó Viotti.