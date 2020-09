“Perdemos la oportunidad de sumar fuentes de trabajo" Locales 10 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El secretario del Sindicato de Empleados de Estaciones de Servicio, Darío Taverna, criticó duramente a los concejales de la oposición, que el último viernes en la sesión del Concejo, corrigieron el Código Urbano que presentaba en una parte una incompatibilidad y en lugar de hacerlo de modo tal que el proyecto de la estación de servicio de Luis Fanti y Suipacha pueda ser viable, anularon esa posibilidad. “Como gremio y referente de los trabajadores de estaciones de servicio, creo que nos estamos perdiendo la oportunidad de sumar fuentes de trabajo en momentos tan difíciles, me parece una actitud lamentable por parte de los concejales que han votado en contra o se han abstenido respecto a esta iniciativa de reglamentación del cambio en el Código Urbano. Entendemos que no habría mayor complejidad y que la ciudad está en desarrollo y si así lo fuese deberíamos cerrar la ciudad para que no crezca para ningún lado”, aseveró el dirigente gremial.

Así mismo Taverna manifestó que “me parecieron argumentos absurdos los que han utilizado y si observamos en años anteriores se han hecho estaciones de servicio nuevas porque así lo demandaba el parque automotor de la ciudad, todos siguieron trabajando y nunca se escucharon estos planteos. Si retrocedemos 30 años, vemos cómo se instaló la estación de Moreno y Bv Roca, la de Río de Janeiro, la de Mitre y Urquiza… Creo que con esos criterios los concejales que hoy han tomado esta decisión no quieren el crecimiento de Rafaela”. Respecto a los puestos de trabajo, a lo que significa en sí el emprendimiento y a su impacto, el secretario expresó que “estamos hablando de veinte puestos de trabajo y no nos olvidemos de todo lo que genera una obra importante de 18 meses de ejecución. Todo eso se lo está perdiendo la ciudad”.

Al hablar de la familia Merli, el titular del gremio dijo: “toda la vida estoy en este rubro y 12 al frente del sindicato y conozco a la familia Merli que siempre estuvo en este rubro. El papá de Silvia tenía la YPF de acceso a Sunchales, hoy a cargo de ella, su esposo y sus hijos; tienen la YPF en San Cristóbal y todos sabemos los que estamos en esto de que la plata del emprendimiento es plata genuina de ellos. Son gente seria que vinieron con un emprendimiento, donde YPF les dice que necesitaban una boca en el sector sur de Rafaela, les interesó el proyecto, empezaron a avanzar y consiguieron esa esquina”. “Creo que esto busca empañar y ensuciar y acá la perjudicada es la familia Merli que hizo la inversión, que tienen un preacuerdo con YPF, y hoy no hay motivos claros para impedir esto. Repito, si embarrar la cancha”, finalizó Taverna.