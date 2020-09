No tenía enfermedades previas y murió con Covid Locales 10 de septiembre de 2020 Redacción Por EN GRANADERO BAIGORRIA

Un joven de 24 años de edad oriundo del sur de la provincia de Santa Fe murió en la madrugada del miércoles debido a una neumonía fatal disparada por el coronavirus. El hombre estaba internado en el Hospital Modular de Granadero Baigorria. Se informó desde organismos de la Provincia que la persona fallecida no tenía comorbilidades, es decir patologías de base. Permaneció cinco días en ese centro de salud y perdió la vida este miércoles 9. La afección pulmonar estaba muy avanzada y le provocó la muerte. “El avance de esta enfermedad es muy dispar. El 80 por ciento presenta síntomas leves y otro porcentaje de la población padece estas características graves, producto de la respuesta inflamatoria grave”, afirmó al diario La Capital Rodrigo Mediavilla, médico de ese nosocomio. “Para los jóvenes de 24 años el coronavirus es una gripe, pero el 1 por ciento de la población genera este tipo de cuadros desfavorables. Por lo tanto, hay que estar muy atentos”, agregó a ese medio. El caso muestra las características variadas que adopta el virus en cada organismo, ya que en este caso se trataba de un paciente joven que no contaba con patologías previas.



BEBE AISLADO

El pasado lunes el director del hospital Orlando Alassia de Santa Fe, Osvaldo González Carillo confirmaba a LT10 la noticia de un bebé internado con coronavirus en el citado nosocomio. Tanto el pequeño como su madre dieron positivo en Covid-19 en los hisopados que se realizan por protocolo en los efectores locales y se encuentran aislados. La madre del recién nacido llegó a un sanatorio privado con algunas complicaciones en su embarazo y dio a luz a su bebé de manera prematura (pesó 1,800 kg y evoluciona favorablemente). Siguiendo con el protocolo de rigor en las internaciones se realizó el correspondiente hisopado a la paciente y el resultado fue positivo en Covid-19. Luego del parto se hizo la misma práctica con el neonato y también tenía el virus. Si bien se dispuso el traslado inmediato del bebé al hospital de niños de la ciudad, la causa se relacionó con algunos problemas respiratorios que son comunes en este tipo de nacimientos y no con el contagio en sí.