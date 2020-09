Creció la industria alimenticia, pero cayeron las exportaciones Nacionales 10 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La industria alimenticia creció 1,2% en el primer semestre del año, pero cayeron 7% las exportaciones, según un estudio de Investigaciones Económicas Sectoriales (IES).

Los precios de los alimentos mantuvieron su ritmo de crecimiento en julio y los datos provenientes del IPC Nacional indican que aumentaron 1,3% en el mes, con una marca interanual del 46%, por encima del nivel general de precios (42,4% interanual).

Las exportaciones de la industria alimenticia presentaron una contracción del 6,9% en el primer semestre, al totalizar u$s 6.873 millones.

En cuanto a las cantidades exportadas, se registraron 17,4 millones de toneladas, un 10,3% por debajo de igual período del año anterior.

La participación de las exportaciones del sector alimenticio en el total de las ventas externas de nuestro país llegó al 25,1% en el primer semestre de 2020, 4,7% superior al 24% de igual período de 2019, "lo que demuestra la importancia del sector de alimentos en el comercio exterior argentino".

En el primer semestre de 2020, el principal destino de los productos argentinos fue la India, con u$s 1.518 millones y una participación del 22,1%.

En segundo lugar se ubicó Vietnam, con u$s 1.087 millones y 15,8%, en tanto que en el tercer puesto apareció Indonesia, con u$s 466 millones, al acaparar el 6,8% de los envíos.