Fernández le solicitó "deponer su actitud" Nacionales 10 de septiembre de 2020 Redacción Por Para solucionar el conflicto generado a partir de los reclamos de la Policía Bonaerense, el presidente Alberto Fernández decidió quitarle un punto de coparticipación a la Ciudad para otorgárselo a la Provincia.

FOTO NA OLIVOS. Efectivos de la Policía Bonaerense frente a la Quinta Presidencial.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - En medio de una jornada de alta tensión por las protestas de la Policía Bonaerense, el presidente Alberto Fernández solicitó a los efectivos que reclaman armados que "depongan su actitud", al tiempo que anunció un fondo para Buenos Aires que le quita coparticipación a la Ciudad.

"Todo reclamo tiene un modo de hacerse, no vale cualquier cosa, no todo está permitido a la hora de reclamar", dijo Fernández al hablar en la Quinta de Olivos, rodeado por el gobernador Axel Kicillof y una veintena de intendentes del oficialismo y la oposición.

Y enfatizó: "Vamos a buscar y darles una solución a la provincia de Buenos Aires, pero no vamos a aceptar que sigan con este modo" de protesta.

El jefe de Estado, tras recibir el respaldo de todas las fuerzas ante la protesta con patrulleros que durante casi toda la jornada rodeó la residencia presidencial, les pidió a los uniformados que "cesen cuanto antes con esta dinámica".

"Quiero que sepan que soy un hombre de diálogo. La política es diálogo. Es el mecanismo que tenemos que fortalecer seriamente para avanzar en la Argentina que se viene. Escucho los reclamos, las necesidades de la gente, todo me preocupa porque sé que venimos y estamos en un tiempo difícil. Atender reclamos es parte del diálogo", expresó Fernández.

En ese marco, reconoció que el reclamo salarial es legítimo y anunció que creará un fondo de fortalecimiento para Buenos Aires que se financiará con un punto de coparticipación que se le quitará a la Ciudad, lo que se calcula en unos 35.000 millones de pesos.

"Para tener garantizada la seguridad tenemos que tener una buena Policía", argumentó el Presidente, que dijo que nadie se puede "sorprender" con la medida, ya que había hablado del tema varias veces con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta.

Al respecto, indicó: "Aspiramos a que ese punto de coparticipación que vamos a ceder a la provincia sirva para que tenga recursos administrativos y que una parte se derive para llevar adelante el plan de seguridad que presentamos el último viernes".

El Presidente explicó que la Ciudad había comenzado a recibir, después de un decreto del ex presidente Mauricio Macri, 2,1 puntos de coparticipación para cubrir los gastos del traspaso de la Policía.

De acuerdo a los cálculos de Nación, "para cubrir el gasto del paso de la Policía solo hacía falta un punto, por lo que había otro punto que la Ciudad no estaba utilizando para cubrir los gastos de sueldo y funcionamiento de esa fuerza de seguridad".

La jornada en Olivos había sido de extrema tensión, ya que un grupo de policías con armas y a bordo de patrulleros se apostaron en el ingreso para reclamar por sus salarios y mejoras salariales.

Por esa razón, el Presidente convocó al encuentro con Kicillof y los intendentes -sin la presencia del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni- para mostrarse respaldado a la hora de los anuncios.