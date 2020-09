Desalojarán la toma de tierras Nacionales 10 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO GUERNICA. La justicia afirmó que desalojará a los ocupantes de las tierras.

BUENOS AIRES, 10 (NA). - La intendenta Blanca Cantero, del partido bonaerense de Presidente Perón, celebró la "decisión lógica" de la Justicia de desalojar una toma de tierras en la localidad de Guernica.

"Es una decisión lógica la que ha tomado la Justicia, que hizo su trabajo", sostuvo la jefa comunal respecto a la orden de desalojo que dio la Cámara de Apelaciones de La Plata.

La dirigente del Frente Renovador ratificó su cuestionamiento hacia la toma de tierras y señaló que "puede existir una necesidad, pero éste no es el método".

"Hay un problema social, una falta de vivienda en todo el país, pero esta forma de resolverlo no es la ideal, porque sino todos los que vayan a usurpar estarían haciendo bien. El Estado se tiene que ocupar del tema, pero hay que darle su tiempo", destacó.

Y añadió: "No puedo resolver el problema de la noche a la mañana. Estoy tramitando planes de vivienda ante Nación y Provincia. Ya casi seguro conseguí un plan Procrear".