Senado: se avanza sobre la denuncia penal contra Casal

BUENOS AIRES, 10 (NA). - El Frente de Todos y Juntos por el Cambio en el Senado volvieron a protagonizar una fuerte discusión en torno a una resolución del oficialismo contra el procurador general, Eduardo Casal, a quien ahora buscarán denunciar penalmente.

La Comisión de Asuntos Constitucionales que encabeza María de los Angeles Sacnun (Frente de Todos) se reunió por videoconferencia para tratar como primer tema de la agenda una cuestión de privilegio presentada por el senador Martín Doñate en la última sesión contra Casal, a quien el kirchnerismo busca remover del cargo con cuestionamientos a su gestión.

El oficialismo logró aprobar esa queja formal e incorporó una resolución que insta a las autoridades del Senado a presentar una "denuncia ante la Justicia Penal para que se investigue la posible comisión de los delitos de abuso de autoridad y violación de los deberes de funcionario público".

Al defender la iniciativa, Doñate remarcó que el motivo es la negativa inicial de Casal a tomarle juramento a dos nuevos integrantes del jury de enjuiciamiento del Ministerio Público Fiscal designados recientemente por la mayoría oficialista del Senado, en reemplazo de los dos que habían sido nombrados por un decreto de la ex vicepresidenta Gabriela Michetti.

Doñate sostuvo que esas designaciones de la gestión anterior fueron "irregulares" y "no cumplieron" con el reglamento por no haber sido hechas mediante votación, al tiempo que sostuvo que "al comprobarse la ilegalidad del acto corresponde su revocación".

A su turno, la cordobesa Laura Rodríguez Machado (Juntos por el Cambio) pidió "retirar" la iniciativa por ser "abstracta", y explicó que el procurador general "ya fijó una fecha" para "el juramento de rigor que tanto le preocupa al senador Doñate".