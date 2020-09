Programa Mayores conectados

None

Un lugar para aprender sobre tecnología, de grande. Todos podemos disfrutar la tecnología.

Con nuestras guías paso a paso se puede aprender a manejar la computadora, el celular, las redes sociales, abrir una cuenta de correo, descargar fotos, ¡y mucho más! La gente de mayor edad tiene un espacio en el mundo virtual para poder sumarse y ser parte de ese universo actual.

Glosario informático: ¿Qué significa….?

En este glosario informático conoceremos el significado de algunos de los términos que más se usan en tecnología. Para toma nota de ellos y aprender en qué consiste cada uno.

¿Qué es loguearse o iniciar sesión?

Loguearse o iniciar sesión en una página significa completar con nuestro usuario y contraseña para poder ingresar a nuestra cuenta. Estos términos, que son sinónimos, se usan para entrar al correo electrónico, a las redes sociales o a páginas que requieren de estos datos como el Home Banking. Para loguearse a una página es necesario primero haberse registrado. Es decir que primero creas una cuenta y luego, cada vez que entras a ella te logueas, inicias sesión.

¿Qué significa escanear?

En alguna ocasión alguien nos puede decir “escaneame” esa foto o esa hoja. Escanear significa pasar por un scanner -generalmente éste está incluido en una impresora multifunción- una foto u hoja para digitalizarla. Es similar a sacarle una foto para poder enviarla por correo electrónico, por ejemplo. Si, por ejemplo, vas a viajar a otro país y necesitas presentar un documento específico a otra persona que se encuentra lejos, puedes escanearlo para que lo vea. Escanear permite convertir un elemento físico como una foto, hoja impresa o documento, en un archivo digital. Muchas veces no se cuenta con scanner o no se dispone del tiempo para escanear un documento rápidamente. En estos casos otra opción, muy parecida, es sacar una foto al documento con el celular y luego enviarla a la persona por mail o WhatsApp.

¿Qué significa “scrollear”?

Desplazar o deslizar​ que en inglés es scroll. Scrollear es un término que se utiliza para hablar del desplazamiento de los contenidos que se muestran en la ventana de un navegador. En general, en cualquier ventana de un programa podrás desplazarte hacia abajo y arriba con la ayuda de la rueda del mouse o ratón. También, si estás en un navegador de Internet y necesitas subir o bajar puedes scrollear tanto si giras la rueda del mouse, usando la barra de desplazamiento a la derecha y también presionando la tecla de espacio de tu teclado.

¿Qué es hacer captura de pantalla?

Hacer una captura de pantalla significa “tomar una foto” desde la computadora a lo que se ve en tu pantalla en ese preciso momento. Puede pasar, por ejemplo, que estamos tratando de enviar un correo electrónico y no podemos. Le pedimos ayuda a otra persona y ella nos dice que le enviemos captura de pantalla para ver lo que tenemos en nuestra pantalla. De esta manera puede ayudarnos mejor y darse cuenta de cuál es el problema. Para hacer una captura de pantalla basta presionar la tecla “ImpPant”, también puede estar como “Impr Pant” del teclado que se encuentra entre los botones pequeños de la parte superior, arriba de los números. Una vez presionada esta tecla, la computadora “toma una foto” completa de nuestra pantalla. Luego iremos al chat o conversación con la persona, o al lugar donde queremos mostrar esa pantalla y haremos clic derecho con el mouse para seleccionar Pegar.

¿Qué es la computadora? Aprender a usar la computadora es algo que requiere de práctica. En estas nuevas guías veremos los conceptos clave para hacerlo paso a paso. Conoceremos qué es una computadora y los conceptos de Hardware y Software.

¿Qué es una computadora?

Una computadora es un equipo electrónico que maneja datos para convertirlos en información útil. Esto es realizado mediante un grupo de diferentes instrucciones que reciben el nombre de programa. Los usos más comunes de la computadora son: Escribir documentos, por ejemplo en Microsoft Word; guardar fotos y videos; comunicarse con familiares y amigos; estar actualizado; entretenimiento, por ejemplo mirar películas o videos de música.

Tipos de computadoras

Existen muchos tipos de computadoras. En la actualidad una de las más usadas es la notebook debido a su tamaño práctico y la facilidad de llevarla a cualquier lugar.

Computadora de escritorio (PC): es una computadora personal diseñada para ser usada en una ubicación fija. Esta computadora no se traslada con facilidad debido a su tamaño y equipamiento. Pero tienen la ventaja de poder ser actualizadas con mayor facilidad gracias a su CPU o torre, que permite agregar mayores prestaciones.

Computadora portátil (laptop o notebook): es una computadora personal de tamaño reducido, móvil o transportable. Pesa entre 1 y 3 kg. Opera por un período de tiempo determinado sin estar conectada a una red eléctrica, gracias a su batería recargable. Es una computadora perfecta para trasladar de un sitio a otro, dentro y fuera del hogar.

Computadora All in One o “Todo en uno”: es la combinación de la CPU y monitor en un solo diseño o gabinete. Esta computadora optimiza el espacio y puede transportarse casi tan fácilmente como una portátil.

¿Qué es el hardware?

Muchas veces escuchamos la palabra hardware y no sabemos a qué se refiere. Aunque tener claro el concepto no cambia el modo en que usamos nuestra PC, es útil saberlo cuando tenemos algún problema. “Hard” significa duro en inglés. El hardware es la parte física de la computadora. Se refiere a los componentes materiales de la misma. Por ejemplo la pantalla, el teclado y el mouse. Es decir, se trata de todo lo que podemos ver y tocar en una computadora.

¿Qué es el software?

Aunque las palabras son similares, Hardware y Software son dos conceptos muy distintos. Mientras que el primero nos habla de las partes físicas de la computadora, el segundo nos habla de todo aquello que no podemos ver pero es esencial para que funcione. “Soft” significa blando en inglés. El software de una computadora es el conjunto de programas o instrucciones que hacen al funcionamiento de la computadora. Es lo que no vemos de la PC. Por ejemplo Excel, PowerPoint y los navegadores web.

El Sistema Operativo (SO) es el programa o software básico de un ordenador. Es una plataforma que facilita la interacción entre el usuario y los demás programas del ordenador y los dispositivos de hardware. Los Sistemas Operativos más utilizados son Windows, Linux y Mac. Para guardar la imagen en tu PC, hacé clic sobre ella con el botón derecho del mouse. Elegí la opción “Guardar imagen como” y seleccioná el lugar donde querés guardarla.