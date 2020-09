En busca de… Programa Mayores conectados, protagonista

LP - ¿Cómo nace Mayores conectados?

J.S. - Nace con el objetivo de acercar a los Adultos Mayores a las nuevas tecnologías, ellos no deben quedar al margen del universo digital que facilita la posibilidad de comunicarse con el otro compartiendo un mismo idioma y un mismo código. Estos nuevos conocimientos los acercan a los nietos, a los hijos, a sus familiares que están lejos a través de redes sociales, de las herramientas de video conferencia, permitiéndoles mantenerse actualizados, comunicados y activos. Todo aprendizaje, toda apuesta al cambio, está fundamentalmente ligada al placer, a la integración, al seguir vigentes y válidos, a la necesidad de vivir con una mejor calidad de vida y envejecer saludablemente.

LP - ¿Con qué propósito primordial?

J.S. - Que los Adultos Mayores sean parte de esta nueva digital, tanto Pami, como Anses como los bancos y otras entidades cada vez más piden hacer los trámites on line y hay una gran parte de ellos que no tiene a nadie que les explique, muchas veces los nietos y los hijos no tienen tiempo ni paciencia y Mayores Conectados pone su pequeño granito de arena para ayudarlos, todos los cursos son GRATUITOS.

LP - ¿Quién respalda el proyecto?

J.S. EXO S. A. es el respaldo financiero.

LP - ¿Hasta qué edad incluye a los destinatarios? ¿Por qué?

J.S. - La idea es incluir a los mayores de sesenta años, que son las personas que más dificultad poseen con el uso de la tecnología, pero en estos seis años nos dimos cuenta que hay muchísimas personas de menor edad que también necesitan realizar los videos tutoriales educativos, y por supuesto que a nadie le negamos que se capaciten con ellos.

LP - ¿Cómo fueron recibidas las propuestas por los usuarios?

J.S. - Mayores Conectados no hace publicidad masiva, la mayoría de la gente que realizaba los cursos presenciales antes de la pandemia- eran los que a través del “boca a boca” hacían los comentarios a sus pares y se inscribían en los cursos, ahora los videos tutoriales ya más de setecientas mil personas lo realizaron de diferentes países de habla hispana.

LP - ¿Qué actividades ofrecen? ¿Desde qué sitio virtual?

J.S. - Brindamos cursos gratuitos sobre “el uso de la tecnología ” a los Adultos Mayores en dos modalidades, una presencial -por el momento suspendida por la pandemia- y otra vía internet, que para ingresar a los videos tutoriales lo tienen que hacer en www.mayoresconectados.com.ar y también tenemos www.facebook.com/MayoresConectadosArgentina con más de ciento veintitrés mil Adultos Mayores con el fin de reafirmar los vínculos entre los asistentes, generar una red social exclusiva para Adultos Mayores, mantenerlos actualizados con las últimas novedades sobre cursos y actividades, generar participación e interacción sobre temas de interés, diversión con juegos, adivinanzas y sorteos, tener la posibilidad de comunicar el lanzamiento de nuevos cursos hace veinte días también abrimos un Blog para que puedan interactuar.

LP - El acceso a la disponibilidad de una computadora u otros medios similares para el adulto mayor. ¿Cómo se da?

J.S. - Tenemos un acuerdo con Banco Nación y Anses en el cual se financia la venta de la computadora en cuarenta cuotas fijas e iguales y también tenemos una tienda on line que es tiendaexo.com ahí se brinda dieciocho cuotas sin interés y en ambas modalidades la entrega es sin cargo en todo el país.

LP - La posibilidad de que el usuario pueda comunicarse con su entorno familiar y afectivo.

J.S. - Esta es la clave de todo y más en esta época que en todo el país estamos tan distanciados y una video llamada nos hace acercar un poquito a nuestros seres queridos

LP - Actividades para desarrollar desde la computadora.

J.S. - Hay muchísimas actividades, pero hoy por hoy las más demandadas por ellos son las redes sociales, las videos llamadas, trámites on line, cursos de toda índole, Youtube -sobre todo novelas o programas antiguos- y mucha búsquedas en Google de varios temas como recetas de cocina, museos, teatro on line, pasatiempos, etcétera.

LP - El teléfono como herramienta de comunicación y compañía.

J.S. - El celular hoy por hoy es una herramienta fundamental, tanto para ellos como para los hijos y los nietos que en cualquier momento pueden saber dónde están sus seres queridos.

LP - No solo mensajes, también juegos en línea.

J.S. - Por ejemplo mi madre que es la persona por el cual se desarrollo el celular EXO SPANKY FACIL, lo usa más allá de estar comunicada para jugar a la escoba de quince, y como es hay miles de aplicaciones GRATUITAS que sirven también para que el adulto mayor esté con la mente activa y pueda envejecer saludablemente.

LP - La salud es un tema que incluyen en los contenidos.

J.S. - Hay muchísimas aplicaciones GRATUITAS que ayudan a mejorar la salud, por ejemplo ejercicios físicos y Yoga para Adultos mayores y también muchísimo relacionado con la salud mental, y a que se sientan activos.

LP - Una anécdota surgida en estos años de trabajo social.

J.S. - Anécdotas muchísimas, pero la que se me viene a la mente es que tuvimos un alumno -Jacinto- de cien años que vino a realizar el curso de la computadora porque se quería perfeccionar y aprovechar al máximo las redes sociales y luego realizó un curso del Celular porque necesitaba estar comunicado con su familia cuando no estaba en su casa, a esta persona le dimos un diploma de honor y la entrega fue muy emotiva.

LP - Una evaluación de los resultados obtenidos.

J.S. - La verdad que diez, sobre todo porque tenemos tantos agradecimientos de ellos que ahora aprendieron hacer tal o cual cosa y ése es el espíritu del Programa Mayores Conectados y la energía que nos dan para que día a día sigamos realizando nuevos videos tutoriales y seguir ayudándolos en esta era digital. Algo que considero importante es que ya se capacitaron en forma presencial aproximadamente dos mil seiscientos cincuenta Adultos Mayores y hemos realizado más de ciento ochenta Videos Tutoriales y Guías educativas. También hemos desarrollado un manual que está a disposición de cualquier persona, el mismo se lo puede bajar de la web y en los cursos presenciales se lo entregamos sin cargo. La página web es www.mayoresconectados.com.ar y la cuenta de Facebook www.facebook.com/MayoresConectadosArgentina.

LP - Planes para un futuro cercano.

J.S. - Ojalá apenas se levante la cuarentena y se pueda salir a la calle es retomar los cursos presenciales que son muy solicitados y necesarios para muchas personas.

LP - ¿Qué limitaciones tiene un adulto mayor para tener acceso a la tecnología?

J.S. - La única limitación es tener una computadora o un celular, que en la mayoría de las veces el hijo o el nieto la cambia por una más moderna y la otra se la dan al Adulto Mayor para que de sus primeros pasos en la tecnología.

LP - Algo más que desee agregar.

J.S. - Un dato no menor el setenta por ciento de los Adultos Mayores dice que no le pareció tan difícil aprender a usar un celular o una computadora y que si sabía eso hubiera aprendido hace mucho tiempo, otros nos dicen que hoy es fundamental saber usar la tecnología, que es como antes no saber ni leer ni escribir y que les abrió un mudo increíble que ahora pueden disfrutar porque no están trabajando activamente.

por Raúl Vigini

[email protected]