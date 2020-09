Miami Heat a la final Deportes 09 de septiembre de 2020 Redacción Por Le ganó 103-94 a Milwaukee Bucks y sentenció la serie 4-1 para quedarse con el boleto a la final de la Conferencia Oeste.

Miami Heat logró ganar a Milwaukee Bucks por 94-103 en el quinto duelo de los Play-offs de las semifinales de la conferencia oeste de la NBA. Con esta victoria de Miami Heat, la eliminatoria queda con un resultado de 1-4, lo que significa que los jugadores de Miami Heat estarán en la final de la conferencia oeste al no haber partidos suficientes para que su oponente logre remontar.

En el primer cuarto estuvo marcado por el liderazgo del equipo local, tuvo una diferencia máxima de 13 puntos (28-15) hasta finalizar con un 28-19. Posteriormente, durante el segundo cuarto se produjo una remontada de Miami Heat, de hecho, el equipo consiguió un parcial de 13-0 durante el cuarto y acrecentó la diferencia hasta un máximo de ocho puntos (37-45) durante el cuarto, el cual acabó con un resultado parcial de 18-33. Tras esto, los jugadores llegaron al descanso con un 46-52 en el marcador.

En el tercer cuarto los jugadores del equipo visitante se distanciaron en el marcador, de hecho, consiguieron un parcial en este cuarto de 11-0 y tuvieron una diferencia máxima de 12 puntos (56-68) y el cuarto finalizó con un resultado parcial de 19-21 y un 65-73 de resultado global. Finalmente, en el transcurso del último cuarto los jugadores de Miami Heat acrecentaron de nuevo su diferencia, incrementaron la diferencia hasta un máximo de 11 puntos (76-87) y el cuarto concluyó con un resultado parcial de 29-30. Tras todo esto, el partido terminó con un resultado de 94-103 para los visitantes.

Además los jugadores que más destacaron de Miami Heat fueron Jimmy Butler y Tyler Herro, que consiguieron 17 puntos, seis asistencias y 10 rebotes y 14 puntos, seis asistencias y ocho rebotes respectivamente. Por su parte, en el equipo local destacaron Khris Middleton y Brook Lopez, con 23 puntos, seis asistencias y siete rebotes y 15 puntos y 14 rebotes respectivamente.

Al cierre de nuestra edición jugaban Rockets vs Lakers (serie 1-1). Hoy jugarán 19.30hs Celtics vs Raptors (3-2) y 22hs Nuggets vs Clippers (2-1).