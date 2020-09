Zverev ganó y es el primer semifinalista del US Open Deportes 09 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

El alemán Alxander Zverev (7°) derrotó al croata Borna Coric (32°) por 1-6, 7-6 (5), 7-6 (1) y 6-3, luego de 3 horas y 25 minutos, y se metió en las semifinales del US Open.

Zverez, 5° cabeza de serie, había arrancado mal el encuentro en el estadio Arthur Ashe, pero pudo recuperarse y doblegar a Coric, que dio una de las sorpresas del torneo al eliminar a Stefanos Tsitsipas (6°) en la tercera ronda.

Ahora, el alemán, uno de los máximos favoritos a quedarse con el título luego de la descalificación de Novak Djokovic, se enfrentará al ganador del duelo que jugaban anoche, al cierre de nuestra edición, el canadiense Denis Shapovalov (17°) y el español Pablo Carreño Busta (27°).

Por el otro lado del cuadro, este miércoles jugarán: 14.15hs Andréi Rubliov vs Daniil Medvédev y 21.15hs Alex de Miñaur vs Dominic Thiem.