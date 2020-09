Pella, a octavos en Austria Deportes 09 de septiembre de 2020 Redacción Por ATP de Kitzbuhel. El bahiense venció 6-3 y 6-0 al japonés Yoshihito Nishioka, en el comienzo de la gira que terminará con Roland Garros.

El tenista argentino Guido Pella le ganó ayer al japonés Yoshihito Nishioka por 6-3 y 6-0, en la primera ronda del ATP austríaco de Kitzbuhel, el torneo que dio inicio a la gira sobre polvo de ladrillo previa a Roland Garros.

Pella, nacido en Bahía Blanca y ubicado en el puesto 36 del ranking mundial de la ATP, tardó 1 hora y 1 minuto para superar a Nishioka (49), en el segundo enfrentamiento entre ambos (la primera vez, en el Challenger alemán de Heilbronn 2015, también fue victoria para el argentino).

En la próxima ronda, Pella, a quien no dejaron jugar en el Masters 1000 de Cincinnati por un positivo en Covid-19 de su preparador físico, Juan Manuel Galván (el segundo test le dio negativo), se cruzará con el ganador del encuentro entre el español Feliciano López (57) y el francés Pierre-Hugues Herbert (69), surgido de la clasificación.

El mejor argentino de la actualidad, Diego Schwartzman (13), segundo favorito al título, debutará directamente en los octavos de final ante el tenista local Sebastian Ofner (159), quien ayer venció al moldavo Radu Albot (70) por 6-7 (5), 6-4 y 7-6 (4).

Más temprano, Federico Delbonis ingresó ayer al cuadro principal de este torneo tras imponerse en el último partido de la clasificación sobre el austríaco Jurij Rodionov por 6-4 y 6-2. El azuleño, 79 del mundo e integrante del equipo argentino que se consagró campeón de la Copa Davis en 2016 (como Pella), enfrentará al cordobés Juan Ignacio Londero (62) en la ronda inicial.

El ATP de Kitzbuhel repartirá premios por 606.350 euros y tiene como máximo favorito al título al italiano Fabio Fognini (12), quien volverá a competir luego de haberse operado los dos tobillos en mayo pasado.

El campeón de la edición de 2019 fue el austríaco Dominic Thiem (3), quien no podrá defender el título debido a que está jugando el US Open (avanzó a cuartos de final), en una superposición de torneos que se produjo cuando se diagramó el nuevo calendario del circuito ATP, interrumpido entre marzo y agosto debido a la pandemia de coronavirus.