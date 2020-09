Andrés Fassi estalló contra la postergación: "Es una barbaridad" Deportes 09 de septiembre de 2020 Redacción Por TALLERES DE CÓRDOBA

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El presidente de Talleres de Córdoba, Andrés Fassi, criticó ayer duramente la decisión de postergar el regreso del fútbol argentino para octubre al afirmar que es "una barbaridad" y una "falta de respeto" porque "en más de 160 países ya están jugando".

"En mas de 160 países ya están jugando, fue difícil aceptar la fecha del 25 de septiembre y ahora con esta postergación no tiene adjetivos la situación. Es una barbaridad que sigamos frenando el desarrollo del fútbol", manifestó Fassi en diálogo con la señal de cable TyC Sports.

Y añadió: "Les pido al señor (Claudio) Tapia y al señor (Marcelo) Tinelli que hagan algo para que regrese el fútbol argentino, es una falta de respeto a los clubes, jugadores, cuerpos técnicos".

En la misma línea, el presidente del elenco cordobés cuestionó: "Tapia no me atiende el teléfono, llevo más de 18 mensajes y nada. La palabra de los dirigentes no es tenida en cuenta, todo lo resuelven entre tres o cuatro personas".

"Solamente las autoridades de la AFA y la Liga Profesional son los que tienen comunicación con el Gobierno, yo intenté pero no pude", reclamó Fassi.

A su vez, continuó: "Es vergonzoso lo que han hecho, no se ha hecho absolutamente nada, las reuniones que se dieron fueron una vergüenza, es muy complicada esta situación".

"No podemos matar al fútbol, estamos matando a los clubes.

Somos el segundo país más exportador del mundo, esto va a dejar una secuela irreparable por años", concluyó el mandatario de Talleres, quien se expresó así luego de que el Comité Ejecutivo de la AFA se reuniera hoy mediante una videoconferencia, en la que decidieron postergar el inicio de los torneos, que en principio estaba previsto para el 25 de septiembre, para el mes de octubre.