Atlético volvería a jugar en noviembre

El Comité Ejecutivo no puso día para el inicio de la Liga Profesional, ya que dependerá de una reunión con el Ministerio de Salud, y se confirmó que no volverá en septiembre, pero sí habrá un cronograma para la Primera Nacional, B, C y D.

FOTO PRENSA ATLÉTICO DE RAFAELA SIGUEN TRABAJANDO. / Mientras se define lo que pueda pasar con el retorno oficial del torneo, la "Crema" se prepara.

La situación que se vive en el país por la pandemia de coronavirus no es la mejor. Ante ello, Claudio Tapia llamó a una reunión de Comité Ejecutivo para tocar varios temas. Y el más trascendente era hablar sobre la fecha de inicio del campeonato de la Liga Profesional. Ya era un hecho que no sería el fin de semana del 27 de septiembre, como se había filtrado en un momento tenían en mente los dirigentes, por eso se estimaba que este martes se pondría un nuevo día del calendario. Pero eso no pasó. Chiqui fue muy cauto en su discurso ante sus pares los dirigentes, recalcó que la AFA sigue alineada a las determinaciones del Gobierno Nacional y entonces ató la fecha de inicio a una próxima reunión con Ginés González García. Sí, en cambio, se puso un tentativo para que los clubes de las categorías menores definan sus ascensos en la cancha: del 1° de noviembre al 31 de enero.

Las voces más optimistas de la AFA hablan de un posible arranque entre el 9 y el 16 de octubre, "pero realmente nadie lo puede decir", comenta un directivo de Primera. La realidad es que de la reunión del Comité que terminó hace unas horas no salió nada relacionado con el almanaque, para no generar falsas expectativas. Sí, obviamente, quedó clarísimo que fútbol local no habrá, como mínimo, hasta el mes que viene.

Para la Primera Nacional, la B, C y D se dispuso un lapso entre noviembre y enero para que resuelvan sus situaciones. Ninguna categoría tiene, aún, cerrados sus formatos, por lo que en estos días se sucederán reuniones para ir definiéndolos. Y mucho tendrá que ver el fallo que el TAS tenga con respecto a la presentación de San Martín de Tucumán, que reclama uno de los ascensos a la Liga por haber sido el puntero de una de las zonas en el Nacional. "No sea cosa que el TAS haga subir a San Martín y eso provoque un ascenso en cadena de Atlanta (líder de la otra zona) y los ganadores de los Aperturas en la B, C y D (Almirante, Cañuelas y Liniers)", lanza el presidente de un club del Nacional en off.

Todo puede pasar por estos días en la AFA. El arranque del fútbol grande dependerá del Gobierno, ya que Tapia estará en contacto permanente con el ministro de Salud para llegar al mejor acuerdo. El Ascenso ya tiene almanaque, pero también dependerá de los números de la pandemia. Así que, por ahora, el fútbol sigue atado al coronavirus.