Confirmado: Godoy se va a Argentinos Deportes 09 de septiembre de 2020 Redacción Por El delantero que regresa de Crocia continuará su carrera en el elenco de la Paternal, en Primera División. Ahora, la dirigencia de la "Crema" trata de acordar la llegada de Thiago Nuss, sin minutos en el "Bicho".

FOTO WEB EL ANUNCIO. / Atlético, luego Argentinos también, confirmó la llegada de Matías Godoy al Bicho.

¿Se viene trueque entre Atlético de Rafaela y Argentinos Juniors? No fue confirmado por la dirigencia de la ‘Crema’ pero se podría dar. El primer paso fue dado. Hubo acuerdo y Matías Godoy jugará en el ‘Bicho’ por 6 meses. Ahora se debe definir si el delantero Thiago Nuss (19 años), sin muchas chances en el equipo de Diego Dabove, llega a barrio Alberdi o no.

Hay un sector del campo de juego en el que Walter Otta no tiene variantes, la finalización de los contratos masivos en junio lo dejó prácticamente ‘pelado’ en el frente de ataque. Ijiel Protti, el goleador, y jugador más parejo, seguirá su carrera en Tigre. Denis Stracqualursi tiene todo acordado para irse a Italia, al Taranto FC de la Serie D. Leonardo Acosta y Alan Bonansea, aguardan los movimientos del mercado, esperando posibilidades de Primera o el exterior. Marco Borgnino que regresaba, fue cedido nuevamente para jugar en Unión de Santa Fe. Y Godoy, que estaba a préstamo en el Dínamo Zagreb hasta diciembre, pegó la vuelta y seguirá su carrera en el elenco de la Paternal.

Uno de los ofrecidos para sumar en Atlético fue Thiago Nuss, este delantero que comenzó su carrera en el Deportivo Español y que luego llegara a Argentinos.