Wilfredo Olivera se convirtió en nuevo jugador del Pirata Deportes 09 de septiembre de 2020 Redacción Por El defensor rafaelino fue presentado de manera oficial en su nuevo club: Belgrano de Córdoba.

FOTO WEB EN ALBERDI. / Wilfredo Olivera firmó para Belgrano de Córdoba.

El rafaelino Wilfredo Olivera se convirtió en nuevo jugador de Belgrano de Córdoba, para la Primera Nacional. Llega procedente de Sarmiento de Junín, tras su salida de Atlético de Rafaela.

Cabe recordar que Olivera quedó libre de Sarmiento el 30 de junio y no llegó a un arreglo de continuidad con la comisión directiva verdolaga.

"Estoy feliz, vengo a un equipo grande y estoy en un buen momento. Tengo juego aéreo, voz de mando. Trato de meter e ir fuerte. Mantengo un orden y trato de no salirme de foco nunca. Soy un jugador que mete", dijo "Willy" en su primer contacto con los periodistas, vía zoom.

El central de 33 años indicó: "Me siento preparado para afrontar esta posibilidad de ascenso. Me encuentro bien y con muchas ganas. Conseguir el ascenso es todo lo que soñamos. Es ascender y devolver a Belgrano a Primera".

"Mi objetivo principal es jugar, andar bien y ascender. Estoy convencido de que vamos a ascender y me voy a tatuar la fecha en la espalda", contó Olivera, quien hizo eso con el ascenso logrado con Talleres.

Sobre la decisión de llegar a Belgrano, explicó: "Hubo un interés y me generó un poco de dudas, al principio. Porque era todo por arriba. Hasta que se avanzó. Cuando pasó eso, me convencí de que venía a arreglar. Venía a un equipo grande. Tomo mis decisiones sólo o con mi señora. Vine a lograr cosas importantes. Vine a dejar una huella en el club".

"Me sorprendí cómo los hinchas por la sorpresa de venir a Belgrano. Pero más que hablar, me gusta demostrar. Voy a defender la camiseta como un hincha más", sentenció Olivera.

Acerca de los interesados, confesó: "Hubo muchos, pero Caruso tuvo mucho que ver. Lo conozco desde mis inicios. Influye que es un club grande. Estoy feliz de poder vestir esta camiseta".

"Tuve buenos momentos en Talleres. Pero también los tuve en Quilmes, adonde me llevó Caruso para lograr un ascenso. El fútbol te da momentos buenos y malos", repasó el zaguero.

¿Y si se da un clásico?: "No le esquivo a nada. Nunca quise hablar de más. Hoy estoy agradecido a que un club grande me vino a buscar. Si me toca enfrentar a Talleres, voy a defender la camiseta de Belgrano a muerte. No tengo problemas con nadie. Con Talleres di todo y corrí riesgo al bajar de Primera al Federal A. Y ahora igual. No tendré dramas si lo tengo que enfrentar. Talleres es un capítulo cerrado. Me fui bien con todo, quizá no conmigo mismo porque quería jugar en Primera. No pensé en el qué dirán. Por respeto, tengo que hablar de Belgrano y no tanto de lo que hice en Talleres".

Por último, aseguró: "Belgrano tiene gente, pasión, al goleador, todo para ascender. Yo vengo a ganarme un puesto. Se gana metiéndole en el entrenamiento y demostrar. Hay que jugar como hincha. Haya hinchas o no, como pasará ahora cuando vuelve el fútbol. Hay que jugar como merece el club, defendiendo la camiseta a muerte".