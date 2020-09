"No puedo salir a pedir que vuelva el fútbol" Deportes 09 de septiembre de 2020 Redacción Por NACHO SCOCCO

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El delantero de Newell's Ignacio Scocco se refirió ayer a la situación del fútbol argentino y a su regreso a la "Lepra", mientras que opinó sobre la situación de Lionel Messi en el Barcelona de España y de una posible llegada del astro argentino al elenco rosarino en un futuro.

"Estamos en una situación bastante compleja, acá en Rosario y en Santa Fe pararon todo tipo de actividades. Tengo que ser consciente de la realidad que se está viviendo. Si hay gente que está sin trabajar y que la está pasando mal, no puedo salir a pedir que vuelva el fútbol", dijo Scocco en declaraciones a la señal de cable TyC Sports.

Y agregó respecto a su vuelta a Newell's y su partida de River: "Marcelo (Gallardo) sabía cuál era mi intención el día que terminara el contrato con River, pero se me hizo más difícil de lo que pensaba porque me agarró en medio de una pandemia. Me hubiese gustado poder despedirme de otra manera".

"La decisión ya la venía pensando, la tomé por lo que siento y por lo agradecido que estoy a Newell’s, que fue el club que me formó, que me crió como jugador, como persona. Voy a estar eternamente agradecido por todo lo que me dieron", añadió.

En cuanto a Messi y la chance de verlo en el fútbol argentino, "Nacho" consideró: "Es una decisión mucho más difícil la que tiene que tomar él. Si bien no lo conozco, por compañeros en común sé que tiene el sueño de jugar en Newell s, pero es totalmente distinto porque tiene que elegir un modo de vida".

"Se le va a hacer difícil el poder vivir en Rosario por lo que representa para el mundo del fútbol. Ojalá, si llega a tomar la decisión de venir, el fútbol argentino esté preparado para apoyarlo y que se pueda sentir bien", deseó el atacante.

Por último, el delantero se refirió a las críticas que recibió el plantel de River, del que formaba parte, por decidir no presentarse al encuentro ante Atlético Tucumán por la primera fecha de la Copa de la Superliga, días antes de la suspensión de las actividades deportivas por la propagación del Covid-19.

"Me da un poco de bronca cuando nos critican por la decisión que tomamos en su momento de no jugar. No fue un tema político, fue una determinación que tomamos nosotros, con el apoyo dirigencial", manifestó Scocco.

En la misma línea, concluyó: "Simplemente fue por el miedo, porque en ese momento veíamos lo que pasaba en Europa. A medida que fue pasando el tiempo, fuimos conociendo un poco más y ahora ya tenemos ganas, como cualquiera, de volver a trabajar".