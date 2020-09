Messi, en un solo turno Deportes 09 de septiembre de 2020 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 9 (NA). - El futbolista Lionel Messi se entrenó ayer por la mañana en la Ciutat Esportiva Joan Gamper al margen de sus compañeros y junto al jugador Philippe Coutinho, quien intentará ganarse la confianza del técnico Ronald Koeman para quedarse en el Barcelona.

El delantero rosarino, quien se reincorporó ayer a las prácticas tras el conflicto con el club catalán, se ejercitó aparte del grupo a la espera de que en los próximos días, una vez completado un segundo test PCR y haber aumentado la carga de trabajo, pueda hacerlo ya con el resto del plantel.

El capitán azulgrana completó la primera de las dos sesiones de trabajo previstas por el entrenador Ronald Koeman para este martes, pero de la segunda práctica que se llevó a cabo en la tarde de Barcelona, fue eximido por el técnico holandés debido a que sólo lleva dos días entrenándose.

Por otro lado, los delanteros Arturo Vidal y Luis Suárez, quienes podrían formalizar su salida del Barcelona en las próximas horas, practicaron en el complejo aguardando novedades para sellar su partida.

Los futbolistas del Barcelona volvieron a entrenarse a las 12.30 (hora de Argentina, 17.30 de España) mientras que mañana Koeman dispuso que el equipo regresará al centro deportivo a ejercitarse en doble sesión y el jueves tendrá descanso.

En tanto, el próximo viernes los jugadores solo tendrán un entrenamiento en horas de la mañana y el sábado el equipo español afrontará el primer amistoso de la pretemporada ante el Nàstic de Tarragona en el Estadi Johan Cruyff, a partir de las 14.00 (hora de Argentina).



SE SUMA PJANIC

El mediocampista Miralem Pjanic anunció ayer que dio negativo en coronavirus, 17 días después de su primer positivo, por lo que prevé sumarse en los próximos días a los entrenamientos del Barcelona.

"Hoy he recibido la confirmación de que he dado negativo en el primer test. Me someteré hoy mismo al segundo, y mañana conoceré los resultados", declaró Pjanic al portal deportivo bosnio SportSport.

Según se informó, si todo va bien, Pjanic viajará mañana mismo o el jueves rumbo a Barcelona, donde será sometido a otro test de coronavirus y luego se sumará a los preparativos para el comienzo de la temporada.

Pjanic, refuerzo del Barcelona fichado en junio, dio positivo en la prueba de PCR el pasado 22 de agosto y pasó dos semanas aislado en su domicilio en Italia, sin sentir grandes problemas aparte de la pérdida del olfato y gusto.