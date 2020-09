Burbuja y preocupación en AFA Deportes 09 de septiembre de 2020 Redacción Por Lionel Scaloni y Walter Samuel arribarán el próximo fin de semana al predio de Ezeiza, donde llevarán a cabo la cuarentena, de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022.

FOTO ARCHIVO SCALONI. / El DT de la Selección Argentina arribará a Ezeiza para iniciar la cuarentena el próximo fin de semana.

En la AFA saben que el coronavirus está cada vez más latente en el territorio, sobre todo luego de que explotaran los casos positivos tanto en Boca como los otros equipos de la Primera División. Y es por eso que tomarán las máximas precauciones posibles para recibir el próximo fin de semana a Lionel Scaloni y Walter Samual en el predio de Ezeiza, donde llevarán a cabo la cuarentena, de cara al inicio de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022, previsto para octubre y noviembre.

En este sentido, entre el jueves y el viernes, está prevista una desinfección total del recinto con el objetivo de dejarlo en condiciones para activar la Burbuja que la Selección Argentina tiene planeada para cuando lleguen los jugadores convocados desde Europa. La idea es utilizar tanto el predio mayor como el de los juveniles.

En cuanto a los tiempos legales, el entrenador tendrá que presentar la lista oficial ante la Conmebol el 20 de septiembre, aunque en esta oportunidad será más extensa por temor a las bajas que podrían ocasionarse en medio del peor momento sanitario que atraviesa el país desde que se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio, el pasado 20 de marzo.

Al no haber tantos vuelos internacionales, los futbolistas se juntarían en el Viejo Continente y llegarían en dos o tres tandas. Una vez instalados en territorio nacional, las autoridades darán inicio a la Burbuja, con jugadores, cuerpo técnico, médicos, utileros, cocineros, encargados de la seguridad y todo personal que haga falta.

Pensando en el partido contra Ecuador, la delegación irá a jugar a la Bombonera sin pasar por los vestuarios. De más está aclarar que no compartirán habitación, ni asientos en los micros -utilizarían tres buses para los traslados- y muchos otros cuidados que exige el protocolo, como la llegada anticipada de la utilería. Además, no habrá grabación propia del partido para los análisis sino que el grupo de trabajo de Scaloni utilizará la de la transmisión oficial.