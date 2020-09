Se abrió la inscripción para cargos de fiscales Policiales 09 de septiembre de 2020 Redacción Por Por otra parte, a partir de hoy retoma sus funciones habituales la Fiscalía Regional 5 Rafaela.

El Consejo de la Magistratura, a través de una resolución firmada por su presidente, Gabriel Somaglia, abrió la inscripción para la cobertura de distintos cargos de fiscales y fiscales adjuntos del Ministerio Público de la Acusación -Circunscripción Judicial Nº 3, Venado Tuerto-.

La inscripción se encuentra abierta hasta las 12.00 del día 16 de septiembre del corriente año. En forma excepcional y solo para los aspirantes que no puedan trasladarse y presentar los legajos a los concursos convocados, la inscripción se realizará dentro del plazo establecido únicamente en el sitio web www.santafe.gov.ar .

Además, en forma obligatoria y excepcionalmente, los postulantes que no puedan presentar los legajos en original y copia, deberán completar el formulario de inscripción previsto en la página web, confirmando su inscripción e imprimiendo el formulario de presentación de documental pertinente dentro del plazo establecido.

Vencido el plazo de inscripción establecido, a aquellos postulantes que no hayan confirmado su inscripción vía Web e impreso el formulario pertinente, no se les recepcionará el legajo con posterioridad a los fines de completar su inscripción.



REABRE SUS PUERTAS

FISCALIA RAFAELINA

Por otra parte se comunicó oficialmente en la víspera, que la Unidad Fiscal Rafaela y la Fiscalía Regional N° 5 que se desempeñan en el edificio de calle Necochea 443, desde el día de hoy retomará sus funciones, con una estricta modalidad de prevención y distanciamiento social.