Recuperaron tres bicicletas robadas

Agentes de la Comisaría 9ª de Ramona, en nuestro Departamento, esclarecieron lo ocurrido en relación a la sustracción de dos bicicletas SLP en las jornadas del 13 de julio y 24 de agosto pasados en perjuicio de un par de vecinas.

En cuanto al primer rodado, el recupero ocurrió cuando en la zona urbana los efectivos observaron la presencia de un automóvil Chevrolet Corsa en el que se movilizaban MAI, de 27 años, y JDA, de 23 años, ambos de la localidad de Moisés Ville, en el vecino departamento San Cristóbal, adelantó LA OPINION edición digital.

Consultados sobre por qué ingresaron a la localidad no supieron responder, a la vez que el joven de 23 años manifestó haber participado de la sustracción de las bicicletas, y que una de ellas se hallaba en Moisés Ville y la restante en la zona rural de Colonia Aldao.

El fiscal a cargo ordenó una requisa en un domicilio en Moisés Ville, y se procedió al secuestro de uno de los rodados malhabidos, en tanto el otro no se encontró en el lugar indicado durante la requisa de mención.

No obstante, en el transcurso de la jornada de la víspera pudo ser localizada la segunda bicicleta no en la zona rural de Colonia Aldao, pero sí en la ciudad de Suardi, departamento San Cristóbal.

Así en horas del martes, se comisionó un móvil policial de la Comisaría N° 9 de Ramona a la localidad de Suardi, donde en sede policial se procedió al secuestro de la bicicleta malhabida marca SLP modelo 50PRO, color negro con detalles rojos, rodado 29, la cual fue entregada de manera voluntaria por un individuo de 26 años de edad, en sede de la Comisaria 4ª de Suardi jurisdicción de la Unidad Regional XIII del departamento San Cristóbal.



LA TERCERA

En cuanto al tercer birrodado recuperado –todos marca SLP- , esto sucedió en la ciudad de Rafaela.

Desde calle Francisco Beltramino, se procedió al secuestro de una bicicleta marca SLP color negra y verde. La misma había sido sustraída momentos antes, a un joven de 23 años de edad.

Posteriormente se hizo entrega del birrodado a su propietario. Actuó personal de la Comisaria N° 13.



UN MENOR Y

UN CELULAR

Un menor de edad de 16 años fue detenido por la policía en relación al robo de un teléfono celular que luego fue hallado.

Según adelantó el portal web de LA OPINION, todo ocurrió en calle Bollinger al 600 de nuestra ciudad, donde una mujer se acercó hasta un móvil policial y denunció que había sido víctima de un robo. Dijo que el autor le sustrajo un teléfono celular, y que su marido lo había perseguido.

Poco después, en la esquina de las calles Champagnat y Marini los servidores de la ley detuvieron a IOE, de la edad mencionada y se procedió al recupero del elemento malhabido.

Tras llevarse a cabo actuaciones por el delito de robo, el transgresor fue entregado a su progenitora.